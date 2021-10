Triar l'especialització esportiva, segons l'entrenador Gjert Ingebrigtsen

El meu fill més gran, en Henrik, era esquiador de fons i tenia molt de talent. No obstant això, vivíem a la part de Noruega equivocada, perquè no hi havia prou neu. En Filip, el meu fill mitjà, era un futbolista fantàstic, però simplement es va decantar pel running amb el temps. Tots dos van guanyar moltes habilitats i coneixements fent diversos esports, però també van aprendre a centrar-se quan van decidir dedicar-se al running de més grans.



D'altra banda hi ha en Jakob, el més petit. Quan tenia uns 11 anys, em va dir: "Vull ser el millor corredor del món". Ja ho tenia clar. Des d'aquell dia, mai no ha dubtat.



Vull que sàpigues que cadascun dels meus fills va prendre la seva pròpia decisió sobre quin esport triar o sobre si volia practicar algun esport (tinc set fills i estic igual d'orgullós dels que mai no han volgut competir). Mai no vaig oposar-me la decisió d'en Henrik o d'en Filip quan volien esquiar o jugar a futbol. Tampoc no li vaig dir a en Jakob que havia de provar altres esports per convertir-se en un "atleta complet".



És una llàstima, però és una decisió que moltíssims nens i nenes mai no tenen l'oportunitat de prendre. Fan només el que els seus pares els diuen que facin tan bon punt són capaços d'agafar una pilota o córrer en línia recta.



Com que no has dit res dels teus pares, suposo que et deuen donar suport triïs el que triïs. Sembla que t'has pres les paraules del teu entrenador al peu de la lletra. Durant un partit o un entrenament, això és exactament el que has de fer. Per prendre decisions sobre la vida, però, has de preguntar-te: "Estic fent el que jo vull o el que em diu l'entrenador que he de fer?".