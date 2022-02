Nike fa sabatilles ecològiques i sostenibles?

La Terra és el nostre camp de joc: si no hi fos, no tindríem cap espai per practicar els esports i les activitats que més ens agraden ni cap motiu per perseguir els nostres objectius de fitnes. El canvi climàtic ens afecta a tots i totes per igual, des d'atletes amants de la natura que fan trail running fins a esportistes apassionats de la cinta de córrer del gimnàs. Per això, tothom ha de posar-hi el seu granet de sorra per reduir la petjada de carboni.

Tot i que la nostra petjada de carboni individual procedeix de l'energia que fem servir a casa i els quilòmetres que recorrem amb els nostres vehicles, hi ha altres decisions que tenen un impacte en el medi ambient, com ara els productes que comprem, i les sabatilles no en són una excepció. Per això, Nike s'ha compromès a oferir opcions ecològiques de calçat de running. Si veus unes sabatilles o un model específic de Nike amb la inscripció "fabricat amb materials sostenibles", vol dir que s'han produït amb materials reciclats almenys en un 20 % per pes.