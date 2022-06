Les millors sabatilles Nike de trail running

A banda de l'eufòria del corredor i de les recompenses que s'obtenen en posar-se les sabatilles i fer quilòmetres, el trail running proporciona una superfície suau per als peus. A més, fer esport en entorns naturals ofereix un munt d'avantatges per a la salut, com reduir l'estrès i millorar l'estat d'ànim. Córrer per camins va molt bé per canviar d'ambient i respirar tranquil·lament si t'has acostumat a córrer amb soroll, cotxes i voreres plenes de gent durant les teves sessions per la ciutat o pel barri.

No obstant això, la superfície dels camins de terra pot ser tot un repte: pot tenir neu, ser lliscant o irregular. Preparar-te per afrontar aquestes condicions amb l'equipació de trail running adequada, com per exemple unes bones sabatilles de trail, et protegirà de les inclemències del mal temps i t'oferirà la tracció que necessites. Tant si ja fa temps que fas running per camins com si ets excursionista i vols actualitzar el teu calçat, necessites unes sabatilles de trail running. A continuació et mostrem les millors sabatilles de trail running de Nike i t'expliquem quines són les característiques clau que has de buscar per preparar-te per a diversos tipus de camins i terrenys.