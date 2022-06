Com pots trobar la teva cadència òptima de running

Si alguna vegada has sentit que un runner en felicitava un altre per la seva cadència i no has entès què volia dir, és normal. Tot i que no se'n sol parlar en converses informals, la cadència és un dels principis clau del running. Al capdavall, pot ajudar-te a ser un runner més ràpid i alhora a prevenir lesions per sobreesforç.

"Has d'entrenar-te per córrer en lloc de córrer per entrenar-te", afirma David Jou, entrenador personal, doctor en fisioteràpia i cofundador de Motivny, a Nova York, sobre com d'ignorats, complexos i de vegades difícils de dominar poden ser els principis bàsics del running. Cal que identifiquis la teva cadència de running abans de començar a entrenar-te per a una cursa, per exemple.