Igual que el running en general, pujar escales no requereix cap equipament especial; només un bon parell de sabatilles de running. Si bé no hi ha sabatilles dissenyades específicament per a les carreres d'escales, les sabatilles de running tenen algunes característiques que fan que siguin més adequades per pujar escales.

Per exemple, et recomanem que en triïs unes de lleugeres amb menys amortiment, ja que pujar escales és un esport d'impacte baix. A més, la majoria de carreres d'aquest tipus són curtes. Per fer l'ESBRU, es tarda una mitjana de 30 minuts. Així doncs, no caldrà que et preocupis per si se't desgasten massa les articulacions, cosa que sí que hauràs de tenir en compte si t'entrenes per a una mitja marató, una marató o una cursa de 10 km.

L'Sproule fa servir unes sabatilles minimalistes i ultralleugeres per als entrenaments i les competicions. Aquest corredor tria específicament sabatilles de perfil baix amb una sola fina i una bona adherència per millorar la tracció durant la pujada, a més d'una puntera més ampla per millorar l'equilibri.

La roba que et posis per fer carreres d'escales dependrà de les teves preferències personals. No cal preocupar-se per les condicions meteorològiques, perquè corres en un espai interior, però també has de tenir en compte que no hi corre l'aire. Els trams d'escales poden ser calorosos i anxovats, així que et recomanem que portis roba còmoda, lleugera i transpirable que no et molesti mentre corres.

Finalment, porta mitges de compressió durant la cursa per mantenir l'energia als músculs dels bessons. Segons l'Sproule, són fonamentals per al dia de la cursa, encara que no en porta durant els entrenaments perquè vol tenir un avantatge significatiu el dia de la cursa.