Quant d'exercici necessiten els més petits?

De 9 a 12 anys

Els nens estan desenvolupant contínuament les habilitats que han adquirit en etapes anteriors, però aquesta és l'edat que molts d'aquests talents realment comencen a prendre sentit. A mesura que entren en els dos dígits, és comú que tinguin una coordinació neuromuscular més refinada, la qual cosa significa que haurien de tenir una millor precisió per fer moviments com els xuts i els llançaments, ideals per als esports d'equip, diu Moore. A més, afegeix que aquest és el moment clau per augmentar la seva massa òssia i la seva força mitjançant activitats amb pesos (supervisades per un adult, per descomptat), ja que no estan lluny de la pubertat que, naturalment, canviarà els seus cossos. Com que durant aquesta etapa són impressionables i s'han d'enfrontar a més coses pel que fa als assumptes socials i emocionals, Moore diu que ara també és la millor oportunitat per establir l'exercici com a font de confiança, un mecanisme per enfrontar-se a l'estrès i un hàbit permanent agradable.