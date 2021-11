Quant s'hauria de trigar a caminar un quilòmetre?

Com amb qualsevol tipus d'exercici, si vols millorar hauràs de treballar la resistència. Però què s'ha de fer per aconseguir-ho? Entrenar-se. Com més t'entrenis, més bons resultats obtindràs.

Per incrementar el ritme caminant, primer has de fer un seguiment del teu progrés. Si ets principiant, potser tardaràs més de 14 minuts a recórrer un quilòmetre. Potser t'hauràs d'aturar i tornar a començar, o ajustar el ritme per recuperar l'alè. Amb el temps, la forma física millorarà i podràs recórrer un quilòmetre en menys temps.

Pots calcular el teu ritme caminant amb un podòmetre o una aplicació que sigui capaç de mesurar la cadència dels passos. Fixa't en la manera en què augmenta la velocitat.

Una altra manera de mesurar el progrés és registrar l'esforç percebut, ja que és un indicador del ritme cardíac. A mesura que augmenti aquesta xifra, també ho farà la freqüència respiratòria. Mantenir un ritme cardíac elevat és difícil, així que potser hauràs d'ajustar el ritme per recuperar l'alè.

A mesura que vagis progressant en la teva forma física, milloraràs el cabal cardíac i la capacitat aeròbica (és a dir, el teu VO2 màx). Això vol dir que no et cansaràs tan fàcilment i que podràs mantenir un ritme més ràpid durant més temps. Com a conseqüència, augmentarà la teva velocitat mitjana per recórrer un quilòmetre.

Si prens nota de les teves sensacions, podràs mesurar l'esforç que fas. Per exemple, pensa si pots mantenir una conversa mentre fas exercici o pots mesurar-te el ritme cardíac.

Perquè les dades siguin precises, prova de caminar sempre pel mateix terreny. Si camines per terrenys desiguals o amb pendent, tardaràs més. Pots calcular el teu ritme i fer-ne un seguiment si camines en una cinta de córrer.

A mesura que millori la teva forma física, també millorarà el teu ritme caminant. Altres recomanacions que pots provar: porta el calçat adequat, fes trepitjades més curtes, utilitza els braços per accelerar i activa el tors. En conjunt, aquests gestos t'ajudaran a fer quilòmetres més ràpid.