Prioritza't i cuida't

"La millor metàfora és una situació d'emergència en un avió, en què et demanen que et posis la màscara d'oxigen primer abans d'ajudar els altres", explica Angela Duckworth, professora de la Universitat de Pennsilvània i autora del llibre "Grit: The Power of Passion and Perseverance" (Resiliència: el poder de la passió i la perseverança). "Abans d'oferir ajuda als altres, has de tenir cura de tu mateix fent exercici o ioga, dormint, o el que sigui que t'ajudi a omplir el dipòsit". Pot semblar evident, però treballar la resiliència (la resistència que et permet superar obstacles en els entrenaments i en diversos àmbits de la vida) t'ajuda a afrontar els reptes amb les piles carregades al màxim.



Quina és l'excusa més habitual que dona la gent per no cuidar-se? "No tinc prou temps". Prova de parlar-ne amb l'estrella de futbol Julie Ertz, jugadora olímpica del gran torneig per als EUA. Al matí es lleva molt aviat per dedicar temps a cuidar-se abans de començar una rutina intensa. "Em llevo d'hora de forma natural i m'encanta, perquè em prenc un cafè, vaig a córrer i llavors em poso a llegir. El matí és el moment que tinc per a aquestes activitats", diu. "M'encanta tenir el meu espai per mantenir l'equilibri mental. El temps que passo sola m'ajuda a tenir una mentalitat positiva i a analitzar la meva situació actual i les meves expectatives".



Per si el seu horari com a jugadora de futbol professional no fos prou exigent, Ertz reserva altres moments per fer més activitats relacionades amb la cura personal, com ara la natació o el ioga suau, o per anar a dormir aviat i assegurar-se nou hores de son. També es fa massatges regularment. "Els massatges són molt relaxants, no només per als músculs, sinó també per a la ment", comenta Ertz. Tot el temps que dedica a cuidar-se és igual d'important per a Ertz que el d'entrenament, ja que l'ajuda a rendir al màxim.



De la rutina extraprofessional d'Ertz en podem concloure que tenir cura d'un mateix no és un acte d'egoisme, sinó de solidaritat. T'animem a dedicar més temps a fer allò que et dona energia, i a descobrir si, posant-te la màscara d'oxigen primer, obtens millores en el teu entrenament, la feina i les relacions personals. També pots plantejar-te aquest petit canvi com una manera senzilla de dedicar més estona a cuidar-te durant els dies atrafegats.



Converteix-ho en un hàbit: procura vincular un breu moment de cura personal a alguna activitat que facis cada dia, com ara respirar profundament cada vegada que t'atures davant d'un semàfor en vermell, o centrar-te en els teus objectius del dia mentre esmorzes, en lloc de mirar les xarxes socials. Cada cop que dediquis un moment a omplir el teu dipòsit, felicita't, perquè és el millor que pots fer per a les persones del teu entorn.