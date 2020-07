Podcast Trained: LeBron James

La grandesa no és innata, sinó que s'aconsegueix entrenant-se. La sèrie de podcast "Trained" de Nike pren aquesta màxima i explora la revolució del fitnes holístic per convertir-te en millor atleta i entrenador. Descobreix l'últim en innovació, informació i tendències a càrrec d'experts del món de l'entrenament.



En aquest episodi, LeBron i el seu entrenador Mike Mancias comparteixen el punt de vista i l'estratègia de la seva rutina d'entrenament: com han aconseguit optimitzar el son de LeBron, la recuperació a través de la hidroteràpia, i com han incorporat la meditació al programa. Perquè, per a ell i per a Mike, el training no és només una disciplina que es realitza al gimnàs; és un estil de vida que requereix planificació.