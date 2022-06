Troba unes bones sabatilles per saltar a corda

Quan ja dominis la tècnica de saltar a corda i hagis trobat el lloc perfecte per fer-ho, has de pensar què et posaràs als peus. Aquest exercici carrega molt els genolls i els turmells, per tant, portar les sabatilles adequades et pot ajudar a alleujar les articulacions.



Per abordar aquests problemes, tria unes sabatilles adequades per saltar a corda amb les característiques següents:

Una bona subjecció al pont i al turmell. És a dir, una mica més d'amortiment allà on en cal.

És a dir, una mica més d'amortiment allà on en cal. Una sola plana i de goma. Les sabatilles per saltar a corda no haurien de tenir el taló elevat. Aquesta característica és essencial per raons de seguretat, ja que un taló elevat pot disminuir l'estabilitat quan aterres d'un salt. Unes sabatilles ideals per saltar a corda han de ser planes i tenir una sola de goma que evitarà que llisquis i que absorbirà part de l'impacte.

Transpirabilitat i flexibilitat. Aquestes característiques són importants perquè saltar a corda és un exercici d'alt impacte i pot fer que comencis a suar força ràpid.

En general, les millors sabatilles que inclouen la majoria d'aquestes característiques (si no totes) són les que es classifiquen com a sabatilles de training, les quals estan dissenyades per als exercicis que es fan al gimnàs, com ara les gambades, els aixecaments o els salts de corda.