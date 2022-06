Les millors sabatilles per a running de distàncies llargues

Cadascuna de les parts d'unes sabatilles de running de fons pot estar dissenyada de manera diferent per adaptar-se a diferents models de trepitjada, condicions meteorològiques, estils de running i pesos corporals. Les millors característiques per a algú que faci la seva primera marató no seran les mateixes que per a algú amb experiència que vulgui batre el seu rècord personal. Per tant, pot ser útil tenir en compte tots els elements i decidir quines característiques són les més importants per a tu.



Puntera més ampla

Molts corredors de llarga distància busquen unes sabatilles de running amb una puntera més ampla per córrer distàncies llargues, ja que els peus dels corredors poden fer-se més amples quan impacten contra l'asfalt quilòmetre rere quilòmetre. Una puntera més ampla també afavoreix la circulació de l'aire entre els dits del peu i la part inferior del metatars per mantenir la transpirabilitat en els dies més càlids. Si vols córrer quan fa fred, t'anirà bé portar-les amb uns mitjons gruixuts.



Reforç estable al taló

És habitual que el contorn es deteriori en certa mesura al final d'una carrera llarga. Un reforç estable a la zona del taló permet mantenir un equilibri correcte. El reforç ha de ser prou profund per evitar el lliscament. Els corredors que tendeixen a impactar amb el taló potser necessitaran una mica més d'enconxat en aquesta zona.



Part mitjana del peu i avantpeu amb amortiment

Un amortiment fiable permet absorbir l'impacte i afavoreix l'elasticitat del cos quan els quilòmetres et comencen a passar factura. Pots trobar amortiment en diverses zones de les sabatilles. L'amortiment de la part mitjana del peu sovint ajuda les persones amb sobrepronació que necessiten més estabilitat. L'amortiment de l'avantpeu sol ser aconsellable per a les persones que impacten amb la zona del metatars.



A més, l'amortiment també ha de ser i oferir reactivitat en cada quilòmetre. Busca materials d'alta tecnologia com Nike ZoomX, una escuma que s'utilitzava tradicionalment en l'àmbit de la innovació aeroespacial. Ara es fa servir per a l'entresola de les Nike ZoomX i proporciona un retorn del 85 % de l'energia (el més alt de qualsevol escuma Nike) per oferir una sensació de propulsió sense pes afegit.



Part superior transpirable

La majoria de runners de fons volen una part superior suau i transpirable. Els peus segurament et suaran en les carreres llargues, i una circulació de l'aire millorada pot reduir el risc de fregament i l'aparició de butllofes. No obstant això, els runners que s'entrenen quan fa molt de fred o hi ha molta humitat poden necessitar almenys unes sabatilles que tinguin una part superior més hermètica per protegir-se els peus de les inclemències meteorològiques. Si vols gaudir de les dues característiques, busca el material VaporWeave de Nike, que no només ofereix una lleugeresa increïble, sinó també durabilitat i resistència a l'aigua.



Sola exterior duradora

La sola exterior de les sabatilles es desgasta durant les carreres llargues. Busca unes sabatilles de running amb un patró adherent i molta tracció a la sola per a totes les condicions meteorològiques.



Pes de les sabatilles

Per últim, és important tenir en compte el pes de les sabatilles. Els runners ràpids i lleugers que vulguin arribar al podi necessitaran unes sabatilles més lleugeres amb menys amortiment per potenciar la mobilitat i la velocitat. Aquestes sabatilles solen tenir una sensació de contacte amb el terra millorada per facilitar la reactivitat i el retorn d'energia. D'altra banda, als atletes que senzillament s'han marcat com a objectiu fer una cursa de fons o superar el seu rècord personal els pot semblar que aquest amortiment addicional és vital a l'hora de buscar unes sabatilles que els portin fins a la línia de meta.