Quines sabatilles són millors per caminar?

No hi ha cap parell de sabatilles per caminar perfecte per a totes les rutes. Valores la comoditat per damunt de tot, o és més important per a tu que les sabatilles tinguin un bon rendiment en distàncies llargues? Quin tipus de terreny és més probable que et trobis durant les teves passejades? I, per últim, quina importància tenen el disseny i el color de les sabatilles a l'hora de decidir-te a comprar-ne unes?



Tant si dones prioritat a la comoditat com si et fixes més en les distàncies, l'estil o el tipus de camí, sempre hi haurà unes sabatilles per caminar Nike ideals per a tu.



COMODITAT



Potser camines uns quants quilòmetres al matí abans d'anar a treballar o fas passejades llargues i amb molts revolts amb una amistat, la teva parella o una mascota. El més important per a tu és que les sabatilles siguin còmodes i ofereixin amortiment.



Busca sabatilles amb amortiment Nike React, que és suau i reactiu alhora. Selecciona'n unes amb una part superior que també sigui còmoda. La part superior Nike Flyknit proporciona subjecció a les zones on més en necessites, a més de flexibilitat, transpirabilitat i una sensació com la d'un mitjó.



QUILÒMETRES



Si recorres distàncies llargues (de vegades, a un ritme considerable), necessitaràs unes sabatilles de rendiment que siguin eficients. Tria unes sabatilles amb subjecció, estabilitat i un amortiment d'escuma lleuger que absorbeixi els impactes. L'escuma Nike ZoomX t'oferirà el millor retorn d'energia possible perquè puguis arribar ben lluny.



ESTIL



El que vols és cridar l'atenció al carrer? O a la pista, o fins i tot al supermercat? Tot i això, també et mereixes unes sabatilles còmodes. Per sort, algunes de les sabatilles Nike més icòniques proporcionen amortiment i subjecció sense deixar de banda l'estil. Per exemple, les sabatilles Nike Huarache tenen un disseny intemporal i atrevit alhora, perfecte per a qualsevol col·lecció inspirada en els noranta.



CAMINS



La brutícia no et fa por i necessites tracció per afrontar els camins. T'agrada estar a l'aire lliure i veure la sola de les sabatilles plena de fang. Si t'identifiques amb aquest perfil, tria unes sabatilles de trail running amb una part superior que protegeixi els peus contra les roques i la brutícia, una entresola que proporcioni amortiment i estabilitat, i una sola exterior amb prou tracció per a terrenys irregulars. Les sabatilles de trail running Nike proporcionen ventilació i una protecció duradora, de manera que els peus poden respirar mentre explores el terreny.



DISSENY I MATERIALS



Quan busquis sabatilles per caminar Nike a Internet, presta atenció a les paraules clau següents, ja que t'ajudaran a escollir les millors sabatilles per a tu.

Zoom: reactivitat i lleugeresa per als entrenaments i per al dia de la cursa.

React: suaus, reactives, lleugeres i duradores per oferir comoditat durant tot el dia.

Air: màxim amortiment i reactivitat per a una trepitjada agradable.

Free: minimalistes i flexibles per a una sensació natural que faci sentir lliures els peus.

Shield: sabatilles repel·lents a l'aigua perquè el mal temps no t'aturi.

Flyknit: una part superior amb un ajust cenyit i similar al d'un mitjó que envolta els peus.

ACG: aquest terme vol dir "All Conditions Gear" ("Equipament per a qualsevol situació") i està pensat perquè puguis sortir a entrenar-te faci el temps que faci.