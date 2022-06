Els millors pantalons Nike per a running

Els pantalons de running estan dissenyats per ser més lleugers i oferir més espai per moure's que els leggings. Si et freguen la pell o et limiten la mobilitat, segurament són massa petits. D'altra banda, assegura't que els pantalons de running no siguin tan folgats que et semblin voluminosos o et caiguin quan et mous. Nike fabrica pantalons de running ajustats d'ajust entallat i també d'ajust estàndard per a home i dona, així que pots triar els que et semblin més còmodes.