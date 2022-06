Els millors pantalons curts de running Nike per a dona

Per gaudir de les carreres quan fa bon temps, necessites un parell de pantalons curts de running lleugers i transpirables amb un ajust còmode, és a dir, un model que eviti el fregament a les cuixes, que no restringeixi el moviment i que no s'apugi ni caigui. Els pantalons de running Nike tenen totes les característiques per oferir subjecció en qualsevol tipus de cos i de carrera, des dels esprints curts a la cinta de córrer fins a les sessions llargues per camins serpentejants. Hi ha molts pantalons curts de running per a dona. Per això, a continuació et mostrem els models i les característiques clau que cal tenir en compte per triar l'opció adequada.