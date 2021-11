Les millors bosses de gimnàs per entrenar

Les corretges d'una bossa d'esport, a més de complir una funció estètica, han de ser funcionals. Encara que puguis portar una bossa d'esport sobre una espatlla o l'altra, transportar equipament massa pesant pot afectar la teva postura.

A llarg termini, portar una bossa sobre l'espatlla pot provocar diverses desviacions posturals, segons un estudi del 2012 que va publicar-se a Studies in Health Technology and Informatics. A l'estudi s'indicava que la tensió sobre la columna pot provocar mal d'esquena i, fins i tot, escoliosi postural. Segons un altre estudi de març del 2015 de la revista Journal of Human Kinetics, es recomana portar motxilles amb dues corretges pel mateix motiu: reduir les probabilitats de patir mal d'esquena.

Tanmateix, no tinguis por de fer servir una bossa d'esport amb una corretja si creus que és el que et va millor per portar l'equipament de gimnàs. De vegades, les motxilles no són prou grans per a les teves necessitats i, si ho són, no solen ser gaire còmodes.

Així doncs, la millor opció és fer servir una bossa d'esport que tingui més corretges ergonòmiques. N'hi ha moltes que tenen una corretja per a les espatlles extraïbles i dues nanses

per a les mans. Hi ha models que permeten convertir la bossa en una motxilla o bossa amb rodes. Si sols portar la bossa d'esport sobre una espatlla, ves canviant de costat per distribuir la càrrega.

Tant se val quina opció triïs pel que fa les corretges, si un model amb una, dues o combinat: assegura't que les corretges per a les espatlles siguin enconxades. No hi ha res pitjor que comprar una bossa d'esport per al gimnàs amb unes corretges incòmodes.

Escull models amb corretges amb un enconxat que no es desgasti després d'uns quants usos. L'enconxat ha de durar moltíssimes sessions d'entrenament. Per exemple, la majoria de les bosses d'esport Nike incorporen l'amortiment Nike Max Air a les corretges per oferir una comoditat personalitzada.