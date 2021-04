Més enllà de l'estil: Lillian Ahenkan (també coneguda com a “@FlexMami”) es vesteix per a ella mateixa

A Sydney, el món de la moda pot ser, de vegades, força homogeni. Encara sents pressió per contenir el teu estil (com quan no portaves colors a l’institut)?

Mai. Puc entendre que hi hagi persones que se sentin així, però sempre m'ha meravellat la idea de ser única i ser jo mateixa (potser perquè tinc la lluna a Aquari), sobretot en entorns on s'espera que tingui una altra actitud. Això, de vegades, no surt bé i fa que les persones tinguin una percepció negativa de la feina que puc fer. És com si pensessin: "Si passes tant de temps preparant-te, segur que no et centres prou en la teva feina". Desafio constantment les idees associades a vestir-se d'una manera determinada. Quan algú em diu que no em vesteixi amb tants colors, sovint em reafirmo i li responc "I per què no?". Si puc triar de forma autònoma ser en un espai determinat, per què no puc ser com soc?