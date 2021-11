Et presentem la Lliga Super 5 de Londres

La lliga Super 5 és una comunitat de futbol sala fundada a Hackney, un districte de l'est de Londres. La Super 5 es va crear per donar un espai a les dones i a les persones no-binàries que han hagut d'enfrontar-se amb obstacles en el passat, però que ara lluiten per fer-se un lloc al món del futbol amb els seus equips.



La pandèmia ha paralitzat el creixement del futbol femení i ha posat de manifest la desigualtat de sexes que hi ha en aquest esport. Ara, aquestes noies han sortit de les ombres per alçar la veu, jugar amb les seves pròpies regles i crear una nova cultura del futbol on tothom és benvingut. Totes porten una activista rebel dins seu, tant si en són conscients com si no. Són aquí per jugar a futbol i, d'aquesta manera, estan obrint un nou camí perquè les noves generacions de nenes segueixin els seus passos.