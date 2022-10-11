La millor roba per a golf Nike per a nen/a

La millor roba de golf Nike per a nen/a
Guia de compra
Compra aquesta roba de golf per a nen/a per assegurar-te que vagin ben vestits per passar tot el dia al green.
És important que els joves atletes que ja estiguin preparats per passar del minigolf a fer una volta al terreny de pràctiques o al camp de golf tinguin l'equipament adequat. Molts camps de golf, però no tots, tenen un codi de vestir que inclou una samarreta amb coll de solapa i uns pantalons o una faldilla. Abans de posar-te en marxa, comprova si el camp de golf on vols jugar té algun codi de vestir especial.
La millor roba de golf Nike per a nen/a està dissenyada per seguir el codi de vestir de la majoria de camps de golf i, alhora, proporcionar comoditat i subjecció. Dona un cop d'ull a aquestes sis peces bàsiques de golf Nike per a nen/a: faran que els joves atletes tinguin encara més ganes de jugar.
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La millor roba de golf Nike per a nen/a
1.Parts superiors de golf Nike
Nike ofereix una gran varietat d'opcions, des de polos amb materials sostenibles fets de polièster reciclat en un 100 % fins a dessuadores de màniga llarga, perquè estiguin còmodes mentre van d'una volta a l'altra.
Les samarretes de golf Nike per a nen/a clàssiques s'han confeccionat amb materials Nike Dri-FIT lleugers i transpirables que gestionen la suor. Els materials elàstics d'aquestes peces faciliten el moviment perquè els més petits apuntin i practiquin el seu swing.
Consell: se sol recomanar que els jugadors de golf es posin la samarreta per dins dels pantalons, pantalons curts o faldilla de golf.
2.Parts inferiors de golf Nike
Les parts inferiors de golf per a nen/a s'han dissenyat per respectar el codi de vestir estàndard dels camps de golf i, alhora, proporcionen la comoditat i funcionalitat necessàries per a aquest esport.
Per exemple, la faldilla Nike Club incorpora uns pantalons curts interiors amb costures planes de tacte suau sobre la pell i, com que no té costura frontal, es manté sempre a lloc. També hi ha una butxaca lateral amb perfil baix als pantalons curts interiors per desar-hi els objectes bàsics. El teixit lleuger i fresc facilita la llibertat de moviment i la tecnologia Nike Dri-FIT gestiona la suor.
Si així ho prefereixen, els més petits poden optar per uns pantalons o uns pantalons curts de golf a l'altura del genoll confeccionats amb materials que ajuden a millorar el rendiment i gestionen la suor.
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3.Cinturons de golf Nike
Un cinturó pot afegir estil i funcionalitat al conjunt de golf dels més petits. El cinturó de golf Nike Essentials per a nen/a és elàstic i de disseny reversible, perquè puguin combinar el seu estil com vulguin. Opta per un cinturó de golf reversible amb una sivella de bronze de canó raspallat per aconseguir un look més tradicional.
4.Guants de golf Nike
Uns guants de golf d'alta qualitat proporcionen adherència i protecció, perquè treguin el màxim de partit del seu swing. Els guants de golf Nike, amb pell al palmell i un teixit perforat al dors de la mà, proporcionen flexibilitat, durabilitat i una bona ventilació.
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5.Gorres de golf Nike
Una gorra que protegeixi del sol és una peça essencial per jugar a golf. Les gorres de golf Nike presenten característiques com ara els traus brodats que permeten la ventilació i el teixit de polièster que gestiona la suor, per mantenir la frescor i la transpirabilitat tot el dia. A més, són ajustables, per poder-les fer servir durant anys.
6.Sabatilles de golf Nike
Jugar a golf implica caminar molt, sobretot si no es fa servir un cotxe de golf. Quan compris unes sabatilles de golf per a nen/a, fixa't en característiques com ara un amortiment suau i lleuger, una part superior transpirable, tracció a la planta del peu i elements del disseny que facin que siguin fàcils de posar i treure, com unes vetes.
Les sabatilles de golf Nike Roshe G Jr. per a nen/a tenen un look senzill i innovador, i una sola de tracció adherent. L'entresola lleugera ofereix amortiment i comoditat tot el dia, i la part superior de malla és transpirable i proporciona un ajust segur. També hi ha un reforç elàstic a la llengüeta, que evita que hi entri la brutícia en caminar pel camp. Aquestes sabatilles de golf estan disponibles en talles per a nen/a, de la 32 a la 40.
Text: Hannah Singleton