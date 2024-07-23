La millor roba interior Nike per a home
Guia de compra
Presentem les millors recomanacions versàtils de roba interior Nike per a home, des de bòxers per al dia a dia fins a dissenys resistents per a les activitats més intenses a l'exterior.
Imagina't que surts a córrer, però els calçotets se t'apugen constantment, o que et dirigeixes a una reunió després de fer una passejada en un dia calorós i sents que sues a la zona de l'engonal. Aquestes molèsties quotidianes et poden arruïnar el dia.
Per això, és important començar el dia amb una capa base òptima. Amb uns calçotets adequats, gaudiràs de transpirabilitat, comoditat i confiança tot i el dia, ja sigui durant les reunions de feina o en trobades informals. Tant si prefereixes portar roba interior curta o llarga, més estreta o més ampla, Nike té els calçotets perfectes amb les característiques que necessites.
Roba interior per al dia a dia per a home
Si busques uns calçotets de cotó per a tot tipus d'activitats, tria els Nike Dri-FIT Essential Cotton Stretch. Estan confeccionats amb un 95 % de cotó i un 5 % d'elastà, i són prou elàstics perquè puguis moure't amb llibertat i de manera còmoda. La tecnologia Nike Dri-FIT manté la transpirabilitat i la comoditat per anar de l'oficina al gimnàs i on sigui que hagis d'anar. La bragueta aporta un toc pràctic, i la vora ampla evita que s'arruguin.
Pots triar entre bòxers més curts, disponibles en paquets de tres i en nou combinacions de colors diferents, o més llargs, disponibles individualment i en dos colors.
Roba interior per a entrenaments intensos per a home
Quan fas un entrenament intens, necessites subjecció i llibertat de moviment. Els bòxers Nike Dri-FIT Essential Micro estan confeccionats amb microfibra, que ofereix una suavitat increïble en contacte amb la pell. La tecnologia de gestió de la suor manté la transpirabilitat i la comoditat durant les sessions més dures. Les vores amples ajuden a mantenir-los a lloc i les costures planes eviten el fregament. Els oferim en paquets de tres i en cinc opcions de colors. També tenim un suspensori i uns bòxers més llargs.
Una altra opció disponible són els bòxers Nike Dri-FIT Ultra-Stretch Micro, que són lleugers, tenen una vora ampla, ofereixen una gran elasticitat en quatre direccions i gairebé no notaràs que els portes posats. També et recomanem els bòxers ultrasuaus Dri-FIT Reluxe, que són encara més elàstics i estan dissenyats per a qualsevol tipus d'activitat, o els bòxers Dri-FIT ADV Micro, que presenten un teixit de malla elàstic i transpirable.
Roba interior masculina per dur sota de pantalons curts
Quan el temps o l'activitat que fas requereixen pantalons curts i no vols que se't vegi la roba interior, escull un model curt. Els bòxers Nike Dri-FIT Ultra Stretch Micro, confeccionats amb polièster i elastà, presenten un teixit raspallat suau amb elasticitat màxima en quatre direccions perquè puguis superar qualsevol activitat sense restriccions. A més, la tecnologia de gestió de la humitat manté la transpirabilitat i la comoditat durant tot el dia. La vora ampla evita que s'apugin, alhora que la bragueta és d'allò més pràctica. Agafa un paquet de tres només en negre o una combinació en negre i Neon Green.
Roba interior de running per a home
Quan surts a córrer, necessites més protecció i compressió, així que t'anirà genial dur uns bòxers llargs. Opta pels Dri-FIT Ultra Stretch Micro en versió llarga i ja ho tindràs tot a punt. El teixit elàstic en quatre direccions manté la comoditat i la llibertat de moviment durant les carreres llargues, alhora que la vora ampla fa que es mantinguin a lloc. Tria un paquet de tres només en negre, o en negre i en tons de gris.
Text: Erica Brooke Gordon