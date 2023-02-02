Les millors jaquetes embuatades Nike per a home
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Aquestes jaquetes embuatades amb aïllament per a home mantenen la calidesa durant tot l'hivern.
Una jaqueta embuatada és una peça tan fonamental per a la teva col·lecció d'hivern com els pantalons curts ho són a l'estiu. Està dissenyada per mantenir la calidesa quan camines per la natura, vas de l'aparcament a la botiga o et desplaces des de la feina fins al gimnàs, i t'anirà perfecta quan faci fred.
Però quina és la millor per a tu? Dona un cop d'ull a les millors jaquetes embuatades Nike per a home, classificades segons les activitats o aventures per a les quals són més adequades.
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Les millors jaquetes embuatades Nike per a home
1. Per a esports d'hivern: jaquetes embuatades Nike Storm-FIT
Com deu saber qualsevol aficionat als esports, no hi ha cap sensació millor que la de fixar els peus als esquís, la taula de snowboard o la raqueta de neu. Per gaudir al màxim dels esports de neu, és millor dur roba d'abrigar aïllant i resistent a les baixes temperatures. Et presentem una jaqueta embuatada amb tecnologia Nike Storm-FIT pensada per protegir-te el tronc.
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El teixit Nike Storm-FIT consisteix en una mescla de laminat de polièster de microfibra que bloqueja l'entrada de l'aigua i el vent. Quan et posis la jaqueta Nike Storm-FIT, quedaràs protegit de la humitat i el fred que aporten la neu, l'aiguaneu i el fang.
Per exemple, la jaqueta Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner PRIMALOFT® per a home està dissenyada amb tecnologia Storm-FIT protectora i inclou un folre aïllant PRIMALOFT® Thermoplume, una alternativa a les plomes que reté l'escalfor.
2. Per al dia a dia: jaquetes embuatades Nike Therma-FIT
Busques una jaqueta que et puguis posar per fer encàrrecs o per anar a fer un cafè? Dona un cop d'ull a les jaquetes embuatades Nike fabricades amb la tecnologia Nike Therma-FIT.
Aquesta innovació consisteix en un teixit Fleece de microfibra raspallat que evita la pèrdua d'escalfor i reté prou energia per mantenir la calidesa, tot plegat sense un volum ni un pes excessius. Així, gaudiràs d'una temperatura agradable sense problemes de restricció de moviments.
Per saber quina jaqueta embuatada Nike Therma-FIT és millor per a tu, pensa en el teu estil personal. Gràcies als tancaments a pressió i al coll, la jaqueta d'entrenador amb aïllament Nike Sportswear Therma-FIT Authentics per a home queda fantàstica amb un conjunt urbà informal.
En canvi, la jaqueta de camuflatge amb caputxa i aïllament Nike Sportswear Therma-FIT Windrunner per a home, que té una cremallera frontal, és ideal per a persones que busquin un estil clàssic.
3. Per a aventures a l'aire lliure: jaquetes embuatades Nike Therma-FIT ADV
Si t'agrada anar d'excursió o d'acampada, o fer senderisme o algun altre tipus d'activitat a l'aire lliure, el millor per a tu és una jaqueta embuatada elaborada amb Nike Therma-FIT ADV.
Aquest teixit perfecciona la tecnologia Therma-FIT per crear un equipament càlid i repel·lent a l'aigua més avançat. La tecnologia Nike Therma-FIT ADV s'ha creat a partir d'informació aportada per atletes, investigacions de les ciències de l'esport, enginyeria basada en l'anatomia corporal i característiques de disseny innovadores per adaptar cada peça a esports, moviments i estils de vida específics.
Per exemple, si t'agrada córrer, segurament prefereixes una opció molt ajustada, com la jaqueta amb farciment de plomes de running Nike Therma-FIT ADV Repel per a home, que se cenyeix al cos i ofereix llibertat de moviment als braços.
En canvi, si tens afició pel senderisme i la mobilitat dels braços no és tan important per a l'esport que fas a l'exterior, et recomanem la jaqueta embuatada Nike Therma-FIT ADV ACG "Lunar Lake", amb un aïllament que reté l'escalfor i deixa escapar la humitat.
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Text: Gabrielle Kassel