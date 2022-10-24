La millor estora d'entrenament Nike que pots comprar ara mateix

Guia de compra

Les estores d'entrenament són fonamentals per aconseguir tracció i per reduir la pressió a les articulacions, entre altres avantatges.

Última actualització: 24 d’octubre del 2022
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La millor estora d'entrenament Nike que pots comprar ara

Les mateixes característiques que converteixen la Nike Mastery en la millor estora de ioga Nike també fan que sigui ideal per a altres tipus d'exercicis. Aquesta estora proporciona tracció i redueix la pressió a les articulacions, entre altres avantatges.

T'expliquem per què l'estora Nike Mastery és la millor opció per a qualsevol entrenament que vulguis fer.

Més amortiment

L'estora Nike Mastery té 5 mil·límetres d'amortiment. Com que pesa només 1,5 quilograms, la pots transportar sense que afegeixi gaire volum a la teva bossa d'entrenament. Aquesta estora de 2 metres també és més llarga que les estores de ioga habituals.

Més tracció

L'estora Mastery està feta amb goma natural i elastòmer termoplàstic, que fa que sigui prou resistent per suportar moviments intensos. Incorpora una superfície adherent que evita que els peus i les mans rellisquin mentre t'entrenes.

A més, aquesta estora fa servir una tecnologia que la manté fresca al tacte, per fer flexions, gambades inverses o ponts de glutis amb comoditat.

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Text: Greg Presto

Preguntes freqüents

Com hauria de ser de gruixuda la meva estora d'entrenament?

Les estores d'entrenament poden tenir gruixos diversos: des de les fines, de 2 o 3 mil·límetres, fins a les gruixudes, de 6 mil·límetres o més. Per a la majoria d'entrenaments, un gruix mitjà proporciona la combinació adequada d'amortiment i superfície antilliscant que ajuda les articulacions a absorbir l'impacte i a mantenir els peus estables. Busca'n una d'entre 4 i 5 mil·límetres de gruix.

Com puc cuidar la meva estora d'entrenament perquè duri?

Després de cada entrenament, eixuga l'estora amb una tovallola neta. Si pots, deixa que s'assequi abans d'enrotllar-la. Això evitarà que quedi humida i comenci a fer pudor. De tant en tant, neteja l'estora amb un sabó suau diluït en aigua i barrejat dins d'una ampolla d'esprai.

Quina és la millor manera de netejar una estora d'entrenament?

Dilueix unes quantes gotes de sabó suau per rentar plats en aigua. Posa la mescla en una ampolla d'esprai i ruixa l'estora. Eixuga-la amb un drap net. Deixa que s'assequi del tot abans d'enrotllar-la.

Publicat originalment el: 24 d’octubre del 2022

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