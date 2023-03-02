Les millors dessuadores amb caputxa i cremallera de Nike que pots comprar ara mateix

Cinc peces amb caputxa i sense que t'encantaran
Guia de compra
Aquestes dessuadores amb caputxa i sense de Nike són fàcils de combinar i ofereixen comoditat i un estil informal.
Una dessuadora amb caputxa i cremallera és una peça bàsica que pots portar durant tot l'any, tant per combinar amb looks informals com per escalfar abans d'un entrenament o portar-la a sota d'una jaqueta per no passar fred. Si tries una dessuadora amb caputxa i cremallera que sigui còmoda, pràctica, transpirable i sense gaire volum, és possible que la portis constantment.
Les millors dessuadores amb caputxa i cremallera Nike per a home, dona i nen/a estan confeccionades amb els teixits Fleece clàssics de Nike: Nike Club Fleece, Nike Tech Fleece i Nike Phoenix Fleece. Cada dessuadora amb caputxa s'ha dissenyat amb un estil i unes característiques exclusives: des de la suavitat i la comoditat de les dessuadores de xandall Club Fleece, fins al look cenyit i elegant dels models Tech Fleece.
Troba la dessuadora amb caputxa i cremallera Nike que millor s'adapta al teu estil, a continuació.
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1. Si vols comoditat i calidesa, tria les dessuadores amb caputxa i cremallera Nike Club Fleece
Quan hagis de triar una dessuadora amb caputxa i cremallera completa, un material clàssic com el Nike Club Fleece és sempre una bona idea, ja que és un teixit suau per fora i raspallat per dins que aporta suavitat i calidesa addicionals.
Les dessuadores amb caputxa i cremallera Nike Club Fleece són molt versàtils: posa-te-les amb una samarreta per al dia a dia, combina-les amb un conjunt per anar al gimnàs o completa un look de xandall amb la dessuadora amb caputxa i uns pantalons jogger Nike Club Fleece que hi facin joc.
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Les dessuadores amb caputxa i sense Nike Club Fleece estan disponibles en una gran varietat de colors, tant en tons neutres i bàsics com en colors atrevits. Compra talles per a home, per a dona i per a nen/a.
2. Per a un look elegant: dessuadores amb caputxa i cremallera Nike Tech Fleece
Si vols un look elegant i còmode, aposta per la dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Tech Fleece. La línia de roba Nike Tech Fleece ofereix una versió més sofisticada i cenyida dels models bàsics de teixit Fleece amb més elegància, suavitat i butxaques prèmium amb cremallera en alguns dissenys. L'ajust és senzill i relaxat per mantenir la calidesa sense pes afegit.
Dona un cop d'ull als pantalons jogger i de xandall Nike Tech Fleece si busques peces de conjunt. Si vols crear looks per als més petits, trobaràs fins i tot bodis amb caputxa i cremallera completa i conjunts Nike Tech Fleece per a nadons i infants.
3. Per a un estil atrevit: dessuadores amb caputxa i cremallera completa Nike Phoenix Fleece
Les dessuadores amb caputxa de la col·lecció Nike Phoenix Fleece per a dona no són les típiques de sempre, ja que presenten dissenys atrevits i extragrans i colors vistosos. Troba models Phoenix Fleece amb cremallera i ajustos amples ideals per relaxar-te, o tria peces llargues que arriben fins als genolls per gaudir de més calidesa i comoditat. Aquestes dessuadores amb caputxa incorporen altres detalls, com ara teixit de canalé als punys i la vora, que aporta estructura al look.
Els pantalons de xandall Nike Phoenix Fleece són tan exclusius com les dessuadores de conjunt. Els trobaràs en models de cintura alta, de camals amples i folgats i en versions extragrans per lluir un look còmode i contemporani.
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4. Per entrenar-te: dessuadores amb caputxa i cremallera Nike Dri-FIT
Si busques una dessuadora amb caputxa per dur abans, durant i després d'entrenar-te, aposta per un model amb caputxa Nike Dri-FIT. La tecnologia Nike Dri-FIT dispersa la humitat per la superfície del teixit per evaporar-la ràpidament i t'ajuda a mantenir la frescor i la transpirabilitat quan la sessió d'entrenament s'intensifica.
Pots trobar dessuadores Nike Dri-FIT amb caputxa i cremallera completa de bàsquet, ioga i training.
5. Productes respectuosos amb el medi: dessuadores amb caputxa i cremallera completa Nike amb materials sostenibles
Les peces Nike, com ara les dessuadores amb caputxa i cremallera completa, marcades amb la inscripció "confeccionat amb materials sostenibles" estan fabricades amb material reciclat almenys en un 50 %.
Les dessuadores amb caputxa Nike Therma-FIT (una línia que inclou estils vintage i peces inspirades en els dissenys per al gimnàs amb cremallera, entre d'altres) estan confeccionades amb materials com el polièster reciclat, que s'han obtingut a partir d'ampolles de plàstic que netegem, tallem en flocs, convertim en boletes i transformem en un fil d'alta qualitat.
Text: Julia Sullivan