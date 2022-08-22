Les millors cintes absorbents Nike per córrer

Consells d'estil

Redueix les distraccions al mínim quan corris amb aquestes cintes lleugeres i amb gestió de la suor de Nike.

Última actualització: 22 d’agost del 2022
4 min. de lectura
Les millors cintes absorbents Nike per córrer

Si tens pensat comprar equipament de running, una cinta absorbent de qualitat pot ser un producte útil i relativament barat. Les cintes absorbents de running aparten els cabells i la suor de la cara i els ulls perquè tu puguis centrar-te a seguir corrent.

Segueix llegint per descobrir quines característiques has de buscar en la cinta absorbent ideal i dona un cop d'ull a les opcions que t'ofereix Nike.

Quines són les millors cintes absorbents de running Nike?

Les cintes absorbents de Nike estan dissenyades per ajudar els atletes en tot tipus d'esports i activitats, així que poden aguantar el moviment i la perspiració constants.

Una bona cinta absorbent de running ha de tenir materials que gestionin la suor per evaporar-la ràpidament de la cara i evitar que entri als ulls. També ha d'estar dissenyada per ajustar-se al cap amb comoditat, de manera que no t'estrenyi massa però que tampoc et llisqui a mitja carrera.

Contingut relacionat: 11 regals per a runners

  1. 1.La millor cinta absorbent de running per combatre la suor: Nike Fury

    Les millors cintes absorbents Nike per córrer

    Si veus a venir que suaràs força durant la teva pròxima carrera, dona un cop d'ull a la cinta absorbent Nike Fury. Es tracta d'un model gruixut i elàstic que t'ajuda a evitar que la suor et llisqui pel front i es fiqui als ulls. A més, la tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell perquè s'evapori ràpidament.

    Contingut relacionat: Els millors accessoris per al cap Nike Running per portar faci el temps que faci

  2. 2.Les millors cintes absorbents de running lleugeres per apartar els cabells: Nike Skinny (paquet de 8)

    Les millors cintes absorbents Nike per córrer

    Si tens els cabells llargs, les cintes absorbents Nike Skinny t'ajudaran a mantenir-los allunyats de la cara. Són fines i lleugeres, així que no són gens voluminoses, i n'hi ha de diversos colors. A més, estan confeccionades amb un material elàstic i durador, i tenen petits elements de silicona adherents que fan que no llisquin.

  3. 3.Les millors cintes absorbents de running amb adherència addicional: Nike (paquet de 6)

    Les millors cintes absorbents Nike per córrer

    Les cintes absorbents Nike clàssiques, que són una mica més gruixudes que les Nike Skinny, són fantàstiques per córrer, ja que tenen una banda elàstica i elements de silicona adherents que la mantenen a lloc. També són una mica més amples per oferir una sensació segura i cenyida al voltant del cap.

  4. 4.Les millors cintes absorbents de running per a nen/a: Nike Swoosh (paquet de 6)

    Les millors cintes absorbents Nike per córrer

    Les cintes absorbents Nike Swoosh per a nen/a estan confeccionades per als infants que no paren mai. Cada cinta d'un color diferent presenta un teixit elàstic texturat i silicona ferma i adherent. A més, es poden rentar a mà, així que podràs tenir-les netes ràpidament.

    Contingut relacionat: Les millors sabatilles de running Nike per a nen/a

  5. 5.La millor cinta absorbent de running per a un ajust regulable: cinta amb nus Nike Dri-FIT

    Les millors cintes absorbents Nike per córrer

    La cinta amb nus Nike Dri-FIT inclou una tecnologia de gestió de la suor com moltes altres cintes absorbents de running Nike, però aquest model també presenta un nus regulable perquè puguis personalitzar-ne l'ajust. Si trobes que altres cintes absorbents no se t'acaben d'ajustar bé, prova aquesta i adapta-la a les teves necessitats.

  6. 6.La millor cinta absorbent de running per gaudir de comoditat: cinta amb nus amb torsió Nike Textured

    Les millors cintes absorbents Nike per córrer

    Prova la cinta absorbent amb nus amb torsió Nike Textured per gaudir d'un look únic i una sensació agradable. El nus de la part davantera queda just damunt del front i és d'allò més còmode. La mescla de teixit suau i transpirable fa que puguis passar fàcilment de les carreres llargues a la recuperació posterior.

Text: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada per l'American Council of Exercise

Publicat originalment el: 22 d’agost del 2022