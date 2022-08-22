Les millors cintes absorbents Nike per córrer
Consells d'estil
Redueix les distraccions al mínim quan corris amb aquestes cintes lleugeres i amb gestió de la suor de Nike.
Si tens pensat comprar equipament de running, una cinta absorbent de qualitat pot ser un producte útil i relativament barat. Les cintes absorbents de running aparten els cabells i la suor de la cara i els ulls perquè tu puguis centrar-te a seguir corrent.
Segueix llegint per descobrir quines característiques has de buscar en la cinta absorbent ideal i dona un cop d'ull a les opcions que t'ofereix Nike.
Quines són les millors cintes absorbents de running Nike?
Les cintes absorbents de Nike estan dissenyades per ajudar els atletes en tot tipus d'esports i activitats, així que poden aguantar el moviment i la perspiració constants.
Una bona cinta absorbent de running ha de tenir materials que gestionin la suor per evaporar-la ràpidament de la cara i evitar que entri als ulls. També ha d'estar dissenyada per ajustar-se al cap amb comoditat, de manera que no t'estrenyi massa però que tampoc et llisqui a mitja carrera.
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1.La millor cinta absorbent de running per combatre la suor: Nike Fury
Si veus a venir que suaràs força durant la teva pròxima carrera, dona un cop d'ull a la cinta absorbent Nike Fury. Es tracta d'un model gruixut i elàstic que t'ajuda a evitar que la suor et llisqui pel front i es fiqui als ulls. A més, la tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell perquè s'evapori ràpidament.
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2.Les millors cintes absorbents de running lleugeres per apartar els cabells: Nike Skinny (paquet de 8)
Si tens els cabells llargs, les cintes absorbents Nike Skinny t'ajudaran a mantenir-los allunyats de la cara. Són fines i lleugeres, així que no són gens voluminoses, i n'hi ha de diversos colors. A més, estan confeccionades amb un material elàstic i durador, i tenen petits elements de silicona adherents que fan que no llisquin.
3.Les millors cintes absorbents de running amb adherència addicional: Nike (paquet de 6)
Les cintes absorbents Nike clàssiques, que són una mica més gruixudes que les Nike Skinny, són fantàstiques per córrer, ja que tenen una banda elàstica i elements de silicona adherents que la mantenen a lloc. També són una mica més amples per oferir una sensació segura i cenyida al voltant del cap.
4.Les millors cintes absorbents de running per a nen/a: Nike Swoosh (paquet de 6)
Les cintes absorbents Nike Swoosh per a nen/a estan confeccionades per als infants que no paren mai. Cada cinta d'un color diferent presenta un teixit elàstic texturat i silicona ferma i adherent. A més, es poden rentar a mà, així que podràs tenir-les netes ràpidament.
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5.La millor cinta absorbent de running per a un ajust regulable: cinta amb nus Nike Dri-FIT
La cinta amb nus Nike Dri-FIT inclou una tecnologia de gestió de la suor com moltes altres cintes absorbents de running Nike, però aquest model també presenta un nus regulable perquè puguis personalitzar-ne l'ajust. Si trobes que altres cintes absorbents no se t'acaben d'ajustar bé, prova aquesta i adapta-la a les teves necessitats.
6.La millor cinta absorbent de running per gaudir de comoditat: cinta amb nus amb torsió Nike Textured
Prova la cinta absorbent amb nus amb torsió Nike Textured per gaudir d'un look únic i una sensació agradable. El nus de la part davantera queda just damunt del front i és d'allò més còmode. La mescla de teixit suau i transpirable fa que puguis passar fàcilment de les carreres llargues a la recuperació posterior.
Text: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada per l'American Council of Exercise