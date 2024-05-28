La història de les Nike Cortez

La història de les Cortez
Department of Nike Archives
Tots els detalls sobre aquestes sabatilles de running revolucionàries.
Les Cortez van ser les primeres sabatilles de running Nike que reflectien l'habilitat extraordinària de Bill Bowerman per crear nous dissenys. Bowerman, cofundador de Nike i entrenador llegendari d'atletisme, sempre buscava maneres d'ajudar les persones que corrien a assolir el seu màxim potencial i a superar-se en el running. Les Cortez van ser el resultat de moltes versions de prototips, i van acabar iniciant una revolució en el món del calçat de running.
Es van llançar a finals dels anys 60 i oferien un nivell d'amortiment que els runners de llarga distància dels Estats Units no havien vist mai, ja que eren les primeres sabatilles de running que combinaven una entresola de llargada completa amb una capa de goma esponjosa just sota la part superior. Les Cortez, que proporcionaven un amortiment millor a la planta del peu per absorbir els impactes, no només es van convertir en les sabatilles de running més populars de Nike, sinó que també van acabar essent l'estàndard del sector i van canviar el curs de la història del calçat.
L'any 1971, una revista de running influent va dir que les Cortez eren "les sabatilles d'entrenament de llarga distància més populars dels EUA".
Ara, aquestes sabatilles s'han convertit en un dels models més reconeixibles de la història de Nike, i no només entre la comunitat de runners. Gràcies a l'enconxat addicional a la zona del metatars, a l'amortiment extra al taló i a la tracció potent amb disseny d'espiga a la sola, les Cortez van desafiar i redefinir els estàndards del moment pel que fa a aquests elements.
Les Cortez van sorgir de la ment d'un entrenador (Bowerman, a la fotografia de més amunt) que va donar preferència a les necessitats del seu equip de runners. La priorització constant dels atletes és un principi ferm en el qual s'ha basat Nike des del començament a l'hora d'innovar en els seus productes.
Des que es van crear aquestes sabatilles i es van considerar tota una revolució en l'àmbit de la innovació del running, no han deixat d'evolucionar i de captar l'atenció de persones diverses, i no només de les que corren. Per exemple, l'any 2000, Nike va llançar les Nike Cortez 3 SE Olympic Low, amb logotips Swoosh vermells i platejats, la paraula "USA" (EUA) cosida al taló i una sola exterior translúcida exclusiva.
Avui, aquestes sabatilles són encara molt populars, i arreu del món se'n porten versions de pell, d'ant i moltes d'altres per al dia a dia.