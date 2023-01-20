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Última actualització: 20 de gener del 2023
3 min. de lectura

Col·lecció Air Jordan

Air Jordan 8

Llançament original (1993)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Preu original (125 $)
Codi del model (130169-040)

Air Jordan 8

Llançament original (1993)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Preu original (125 $)
Codi del model (130169-040)

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Establir un nou estàndard

Els Bulls van finalitzar la temporada del 1993 amb un tercer campionat de l'NBA seguit a les seves vitrines i van convertir-se en el tercer equip de la història de la lliga a assolir aquesta fita. Amb aquesta victòria, Michael Jordan va esdevenir el primer jugador a guanyar el premi a l'MVP en tres finals consecutives. Jordan va confiar en les Air Jordan 8 durant tota una temporada de rècords superats i llançaments sobre la botzina.

Disseny original del Vault

Una dècada decisiva

El 1993, el llançament de les Air Jordan 8 va establir el final de la primera epopeia en la carrera de Jordan i la seva línia de sabatilles amb un tercer campionat i un tercer títol de l'MVP. La vuitena versió de les sabatilles va llançar-se en tres combinacions de colors originals i presentava un disseny atrevit amb tancament amb veta adherent i un estampat a la llengüeta de xenilla per demostrar que el model representava completament els anys 90 i s'adaptava als estàndards d'estil de l'època.

Combinacions de colors

Publicat originalment el: 17 de gener del 2023