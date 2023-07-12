Sense orgull no hi ha esport: Joy Run Collective

Sense orgull no hi ha esport
La comunitat LGBTQIA+ sempre ha estat present en la lluita per superar els límits, expressant-se sense complexos i impulsant la innovació i l'alegria. Per això, volem donar veu a atletes i col·lectius que estan creant un impacte positiu i durador en l'esport, perquè les pròximes generacions se sentin vàlides i capaces de moure els seus cossos tan lliurement com qualsevol altra persona.
Si no has sentit a parlar del col·lectiu berlinès Joy Run Collective, deixa que te'l presentem. Es tracta d'una comunitat inspiradora que defensa les persones queer i de diverses ètnies. La va fundar la Huyen (ella) després de descobrir la connexió empoderadora entre el running i la confiança en ella mateixa. La seva missió és animar més persones queer a descobrir el running.
Aquest grup inclusiu ofereix un entorn segur i obert on gaudir de l'alegria del moviment. Joy Run està revolucionant el món del running a Berlín, creant un espai on les pròximes generacions puguin sentir-se segures i còmodes practicant el running.
Alegria i comunitat
La Hany (ella/elli) i en Jarred (ell/elli) estan orgullosos de pertànyer a la comunitat Joy. Formar-ne part els permet sentir-se representats, visibles i, sobretot, lliures per reclamar el seu espai al preciós entorn de Berlín, i això els encanta.
Quan se senten visibles en un entorn segur, saben que no hi ha perill. Sovint no valorem prou el fet de poder córrer sense preocupacions, però les persones que formen part de Joy ho viuen amb gratitud i alliberament. Per a aquestes persones, córrer és molt més que una acció, és un recorregut mental que els ensenya a estar presents, escoltar els seus cossos i no fer cas del que diu l'altra gent.
"És important reclamar el teu espai en aquest món, però també compartir-lo amb altres persones". Hany