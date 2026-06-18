Jordan Brand presenta The One 2026

TORNA THE ONE, UNA COMPETICIÓ DE BÀSQUET INTERNACIONAL PER DECIDIR LES GRANS ESTRELLES DE L'1 CONTRA 1.
Per tercer any consecutiu, The One presentarà al món l'última generació de grandesa. 1 contra 1, sense equip ni ajuda. Un enfrontament cara a cara i moltes ganes de guanyar.
The One 2026
INFORMACIÓ SOBRE L'ESDEVENIMENT
Enguany, The One (un esdeveniment de la franquícia Jordan) es resoldrà a Shanghai el 29 d'agost. S'hi poden inscriure joves d'entre 14 i 18 anys. Les eliminatòries regionals es disputaran a més de 20 ciutats d'Amèrica del Nord, Europa i Àsia, i els millors i les millors participants passaran a les finals internacionals. Les persones que guanyin les categories masculina i femenina obtindran el títol The One i es convertiran en ambaixadores oficials de la franquícia Jordan.
A banda del millor bàsquet 1 contra 1 del món, The One també tindrà actuacions en directe de grans artistes internacionals. També s'organitzarà un concurs de disseny per a artistes emergents que vulguin deixar la seva empremta al món amb una versió pròpia de les AJ1. A més, com en qualsevol esdeveniment de la franquícia Jordan, hi haurà sorpreses.
QUÈ CAL SABER
- The One és una competició de bàsquet internacional.
- Les eliminatòries estan obertes a joves d'entre 14 i 18 anys.
- Les categories masculina i femenina són independents.
- Les eliminatòries tindran lloc a Amèrica del Nord, Europa i Àsia.
- Les finals seran a Shanghai (Xina) el 29 d'agost.
- Els guanyadors i guanyadores de The One es convertiran en ambaixadors de la franquícia Jordan.
LES NORMES
- Els partits són a 23 punts o la puntuació més alta aconseguida en 8 minuts, el que passi primer.
- Les cistelles són de 2 i 3 punts.
- El rellotge de llançament és de 9 segons i comença a comptar quan es rebutja una pilota o quan qui ataca toca una pilota tornada.
- El rellotge no s'atura, excepte a l'últim minut.
PERSONES QUE HAN GUANYAT THE ONE
EL CAMÍ CAP A LES FINALS
Les eliminatòries es disputaran a més de 20 ciutats d'arreu del món. Els i les finalistes viatjaran a Shanghai (Xina) el 29 d'agost i es podran convertir en estrelles mundials absolutes de l'1 contra 1.
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Preguntes més freqüents
Què és The One?
The One, de la franquícia Jordan, és una competició anual i internacional de bàsquet 1 contra 1 per a atletes d'entre 14 i 18 anys. Les eliminatòries regionals es disputen a més de 20 ciutats de tot arreu i els millors i les millors participants passen a les finals, que es retransmeten en directe a l'agost des de Shanghai (Xina). La competició l'organitza la franquícia Jordan, la marca de Nike que es va crear en honor al llegat de Michael Jordan. Enguany se celebrarà la tercera edició de la competició.
Qui hi pot participar?
A The One s'hi poden apuntar jugadors de bàsquet d'entre 14 i 18 anys. Hi ha una categoria masculina i una de femenina, cadascuna amb la seva primera posició.
Per què aquesta competició és d'1 contra 1?
L'1 contra 1 és clau per explicar la història de Michael Jordan. Els enfrontaments al pati de casa amb en Larry, el seu germà, van forjar l'implacable esperit competitiu de l'estrella. Ara, la franquícia Jordan ret homenatge a aquest llegat buscant per tot el món jugadors i jugadores que tinguin la mateixa fam de victòria.
Quines normes hi ha?
- Els partits són a 23 punts o la puntuació més alta aconseguida en 8 minuts, el que passi primer.
- Les cistelles són de 2 i 3 punts.
- El rellotge de llançament és de 9 segons i comença a comptar quan es rebutja una pilota o quan qui ataca toca una pilota tornada.
- El rellotge no s'atura, excepte a l'últim minut.
- Durant l'últim minut, el rellotge s'atura quan hi ha un xiulet, una cistella o una lesió.
- El rellotge corre durant els tirs lliures, excepte a l'últim minut.
- Cada jugador o jugadora disposa de 20 segons de temps morts per partit. El temps mort només es pot demanar durant les possessions ofensives o les pilotes mortes, s'ha d'utilitzar segons el reglament i no s'afegeix a la pròrroga.
- La pilota es considera en joc quan es torna i mentre corre el rellotge de llançament.
- En encistellar, es manté la possessió.
- Quan es falla un tir, la pilota passa a estar en joc.
- Un rebot defensiu es considera canvi de possessió i la pilota passa a estar en joc. Cada participant disposa de 5 segons per rebutjar la pilota més enllà de la línia de 3 punts, i qui defensa ha de deixar que qui ataca rebutgi la pilota. L'àrbitre o l'àrbitra iniciarà un compte enrere visual de 5 segons un cop s'hagi assegurat el rebot.
- Després d'un tir que no toqui l'anella, s'haurà de rebutjar la pilota.
- Si es produeix una falta de tir, qui ataqui farà un tir lliure per 1 punt.
- No hi ha tirs extra.
- La quarta falta provocarà una bonificació. El jugador o la jugadora farà 1 tir lliure per 1 punt.
- Si s'encistella el tir lliure, es manté la possessió. Es torna la pilota per continuar el joc.
- Si no s'encistella un tir lliure, la pilota no està en joc. S'inverteix la possessió i es torna la pilota per continuar el joc.
- Els àrbitres iniciaran les tornades de pilota.
- Durant la pròrroga, guanya qui fa la primera cistella. La possessió es determina a cara o creu.
- Els partits poden acabar amb tir lliure.
- Si algú no pot continuar per una lesió, l'altra persona guanya automàticament.
- Les faltes que es consideren "jugades alienes al bàsquet" es resolen amb un tir lliure, a més de la possessió de la pilota (independentment de si el tir lliure s'encistella o no).
- No es pot empènyer amb l'esquena una persona cap a la cistella en dues possessions consecutives.
- Definició d'empènyer amb l'esquena: 3 driblatges consecutius d'esquena a la cistella. Després del primer cop, l'àrbitre o l'àrbitra avisarà la persona que ataqui. Si es torna a produir, després del tercer driblatge, el jugador o la jugadora perdrà la possessió.
Quin és el premi?
Els guanyadors i guanyadores obtenen el títol de The One. Cada persona rep un premi en metàl·lic, forma part d'una campanya internacional i col·labora oficialment amb la franquícia Jordan com a ambaixadora.
Qui ha guanyat la competició?
Rose Simpson i Terron Williams van guanyar l'edició de 2025. Els guanyadors de 2024 són Tatianna Griffin i Steve Bah.
Quan i on es disputen les finals?
Les finals de 2026 tindran lloc a Shanghai (Xina) el 29 d'agost. Els finalistes de més de 20 ciutats en què es disputaran eliminatòries competiran en rondes classificatòries i eliminatòries. Després, hi haurà enfrontaments en les categories masculina i femenina.
On s'ha celebrat The One?
Les finals de The One s'han disputat a París i Nova York.
L'afició pot assistir a les eliminatòries i les finals?
Sí, a les ciutats que s'indiquen a continuació:
Europa: Madrid, Ljubljana, Belgrad, París i Londres.
Àsia: Tòquio, Nagoya, Cebu, Manila, Canton, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xi'an, Shanghai, Taipei, Pequín i Wuhan.
Amèrica del Nord: Chicago, Nova York i Los Angeles.
On puc mirar els enfrontaments o seguir les novetats?
Segueix @jumpman23 per estar al dia de la competició.
Vull assistir a The One com a membre de la premsa. Què haig de fer?
Per obtenir més informació, envia un correu a theonejordanbrand@dkcnews.com.