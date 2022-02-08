Ioga per a la salut cardiovascular: Quins avantatges té?

Com t'ajuda el ioga a millorar la salut cardiovascular
Salut i benestar
Practicar qualsevol forma de ioga regularment pot ajudar-te a reduir l'estrès i el nivell de pressió sanguínia.
Tenir una vida sedentària o poc activa és només una de les raons per les quals les persones tenim més risc de patir malalties cardiovasculars. De fet, aquestes patologies continuen essent la causa de mortalitat principal d'homes i dones als Estats Units i arreu del món. El cos humà, però, és resilient: fer exercici regular i desenvolupar hàbits alimentaris més saludables pot reduir el risc i, fins i tot, invertir-lo.
Les persones que porten una vida sedentària poden tenir problemes per trobar la motivació necessària per passar directament a fer una activitat que compleixi amb la recomanació de l'American Heart Association (AHA) de fer 150 minuts (2,5 hores) d'activitat física a la setmana. Per això, el ioga és un punt de partida fantàstic, ja que és una manera de fer exercici que et permet anar adquirint una rutina constant per moure el cos.
El ioga pot millorar la salut cardiovascular i mental
Els experts segueixen trobant proves que demostren la capacitat que té el ioga per millorar la salut cardiovascular. També destaquen els beneficis que poden tenir les transicions rítmiques entre postures en la connexió entre la ment i el cos.
Al cap i a la fi, el ioga es basa en la respiració i la consciència corporal. La pròpia pràctica consisteix en una sèrie de moviments intencionats guiats en gran mesura per la respiració, cosa que permet passar d'una postura a una altra de forma fluïda. A algunes persones, el ioga els ajuda a millorar la confiança, ja que treballen la força interior, l'autopercepció i la gratitud.
Des d'un punt de vista físic, practicar ioga regularment pot ser beneficiós per a la salut pels motius següents:
- Regula els nivells de pressió sanguínia
- Redueix els nivells d'estrès
- Millora la qualitat del son
Fer i mantenir postures durant una sessió de ioga augmenta el ritme cardíac i, segons alguns estudis, aquesta pràctica pot ser beneficiosa per a la salut cardiovascular en general. De fet, un estudi va descobrir que les persones que fan ioga habitualment solen practicar altres tipus d'activitat física i tenen uns hàbits alimentaris més saludables, dos dels factors que poden millorar la salut cardiovascular.
Practicar ioga pot reduir la sensació d'estrès
L'estrès pot passar factura al nostre cos, ja que provoca la segregació d'hormones (l'adrenalina i el cortisol) que poden comprimir les artèries i incrementar la pressió sanguínia. Amb el temps, aquesta segregació constant d'hormones i aquesta pressió sanguínia elevada poden incrementar el risc de patir una malaltia cardiovascular. Altres factors que contribueixen a aquest augment són fumar i menjar en excés.
En general, l'exercici pot reduir l'estrès. Per exemple, els runners (i les persones que fan altres exercicis aeròbics moderats o intensos) poden experimentar l'anomenada eufòria del corredor, una sensació de benestar que es produeix com a conseqüència de l'augment dels nivells d'endorfines, és a dir, les substàncies al cervell que milloren l'estat d'ànim i redueixen el dolor. Tanmateix, els exercicis més tranquils, com ara el ioga, també poden aportar un munt de beneficis per a la salut mental.
Durant les classes de ioga, l'instructor pot demanar-te que tanquis els ulls i et concentris en la respiració. Seure tranquil·lament i viure el moment present mentre inspirem i expirem profundament ens permet alliberar l'estrès que hem acumulat durant la jornada o el dia anterior, i això ens ajuda a sentir-nos en pau.
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El ioga pot reduir la pressió sanguínia
La combinació de reduir l'estrès, meditar i fer ioga pot ser beneficiosa per al cor. Un altre avantatge és la reducció de la hipertensió (pressió sanguínia alta).
Com ja hem dit, el cos allibera les hormones de l'estrès quan se sotmet a nivells alts de tensió de manera constant. Amb el pas del temps, això pot fer que el cos bombi més sang i que augmentin els nivells de pressió sanguínia. Com a conseqüència, les artèries es podrien comprimir, cosa que augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars.
Potser has sentit que els nivells de pressió sanguínia d'una persona estan relacionats amb la circumferència de la cintura, que és un altre marcador de risc per patir una malaltia cardiovascular. Segons un estudi publicat l'any 2015, els adults d'entre 45 i 65 anys que van practicar ioga durant un any van observar millores significatives en els seus nivells de pressió sanguínia i en la mida de la cintura.
En poques paraules: diversos estudis han determinat que el ioga pot ajudar a reduir els nivells sistòlic i diastòlic de la pressió sanguínia (és a dir, el valor mínim i màxim).
També pot ajudar-te a controlar els batecs del cor
El ioga també pot ajudar les persones que pateixen arrítmies (també conegudes com a fibril·lació auricular), que es caracteritzen per uns batecs ràpids i irregulars que poden provocar un accident cerebrovascular o altres complicacions.
Per exemple, un estudi va descobrir que practicar ioga pot produir un nombre menor d'episodis de fibril·lació auricular i, fins i tot, podia fer-se servir com a tractament per a persones que pateixen arrítmies.
Com pots començar a fer ioga
Hi ha tipus diferents de ioga i diversos nivells d'intensitat. El vinyasa es considera una forma de ioga amb una intensitat entre moderada i alta, ja que t'has de moure amb fluïdesa d'una postura a una altra, i totes et fan treballar la força.
Una altra variant menys exigent és el ioga restauratiu, que se centra en les respiracions profundes i inclou equipament com ara blocs o cintes per relaxar-te. Les versions meditatives del ioga, però, no s'haurien de passar per alt. L'estrès és un factor molt important per a la salut cardiovascular, així que aprendre a tranquil·litzar-se afavoreix la resiliència emocional amb el temps.
Si acabes d'iniciar-te en el món del ioga, potser la millor opció per a tu és començar amb una sessió de ioga restauratiu i avançar cap a classes més exigents, com el vinyasa. Independentment del tipus de ioga que facis, a la majoria de classes hi haurà una combinació saludable de respiració, meditació i postures.
Conclusió: el ioga pot ajudar-te a millorar la força i adoptar l'hàbit de moure't amb regularitat i a reduir el nivell d'estrès, coses que poden ser molt beneficioses per a la salut cardiovascular. Necessites ajuda per començar? Et recomanem que descarreguis la Nike Training Club App per descobrir més consells.