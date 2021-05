A punt per a tots els terrenys: Nike Sole 2.0 x pròtesi de running Össur

Imagina't un atleta de classe mundial al seu garatge fabricant el seu propi equipament amb cola i unes tisores.

Potser aquesta idea et sembla una bogeria, però l'atleta de triatló adaptat Sarah Reinertsen feia precisament això: treure les soles de les sabatilles per crear un sistema de tracció improvisat amb la seva pròtesi de running (una cama prostàtica especialitzada per fer esport).

El primer que va pensar l'innovador veterà de Nike i exentrenador d'atletisme Tobie Hatfield quan va veure la invenció improvisada de la Sarah va ser: "Nosaltres ho podem millorar!". Així van néixer les Nike Sole 1.0, un sistema de tracció ràpid de posar i treure per a les pròtesis de running de la marca Össur. Aquest invent va revolucionar el joc per als atletes d'esport adaptat de tot el món, i els va oferir la possibilitat de retirar les soles desgastades i substituir-les per un patró de tracció nou en qüestió de segons.

Per molt revolucionària que fos la versió 1.0, "el disseny no era perfecte", com afirma Tobie en el vídeo de més amunt. Com ens explica, quan es tracta d'innovació mai no hi ha una línia de meta. Nou anys després, un nou grup d'atletes innovadors ha agafat el relleu per arribar un pas més enllà.

Mira el vídeo per conèixer més detalls sobre els orígens de les Nike Sole 2.0. Continua llegint per descobrir com va desenvolupar aquesta idea en George, el dissenyador principal del projecte.