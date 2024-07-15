Jordan Brand llança les sabatilles exclusives Tatum 1
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T'expliquem tot el que et cal saber sobre el llançament de les primeres sabatilles Jordan exclusives de Jayson Tatum.
Publicació del contingut original: 19 de febrer del 2023
Què has de saber:
- Les Tatum 1, les primeres sabatilles exclusives de Jayson Tatum, són les sabatilles de bàsquet de rendiment més lleugeres de Jordan Brand aquesta temporada: la talla 42,5 d'home pesa menys de 340 g.
- Aquestes sabatilles tenen una estructura lleugera envoltada d'escuma i una unitat Zoom Air a l'avantpeu, que aporta comoditat i reactivitat sense sacrificar el contacte amb la pista.
- El disseny per a nen/a de les Tatum 1 compta amb un sistema de taló plegable que permet posar-se-les i treure-se-les sense fer servir les mans.
Després de fitxar l'estrella de l'NBA el 2019, Jordan Brand col·labora amb Jayson Tatum per llançar les seves primeres sabatilles exclusives, les Tatum 1. Les Tatum 1, amb un disseny lleuger, escuma reactiva i amortiment Zoom Air, són unes sabatilles completes per jugar en qualsevol posició.
"Vull que la gent senti que poden connectar amb mi", diu Tatum. "Recordo que quan era petit anava a la botiga a buscar les sabatilles exclusives dels meus jugadors preferits. Quan les trobava o me les posava, notava que estava en sintonia amb ells o, d'alguna manera, més a prop seu. Per això volia que aquestes sabatilles fossin un pont entre els meus aficionats i jo, que ens acostessin".
Les Jordan Tatum 1 van sorgir del desig de Tatum de portar unes sabatilles que estiguessin estretament connectades amb els seus peus. Les sabatilles, confeccionades amb una estructura de plàstic lleugera però forta, estan envoltades d'escuma i inclouen elements de goma situats estratègicament per oferir tracció a la pista.
Per reduir-ne el pes, l'equip de disseny de calçat va limitar l'ús de la goma només a les àrees clau, com ara sota el dit gros i l'avantpeu. Aquest detall afavoreix el joc de Tatum, centrat en l'avantpeu, amb la tracció necessària per fer grans entrades.
També a l'avantpeu de les sabatilles hi ha una unitat Zoom Air gran que aporta amortiment i reactivitat sense perdre contacte amb la pista, de manera que els jugadors tenen la sensació de proximitat amb el terra a l'hora de fer salts, retallades i girs amb precisió. La part superior de teixit Knit de malla és transpirable i lleugera, i la zona del turmell és enconxada i ofereix suport.
Per als joves amants del bàsquet, Tatum volia unes sabatilles que fossin fàcils de posar i treure. Per aquest motiu, va col·laborar amb l'equip de disseny de Jordan Brand per crear un disseny específic per a nen/a de les seves sabatilles exclusives que inclou un sistema innovador sense mans per posar-se-les fàcilment. Els petits atletes que vulguin més independència poden trobar les instruccions al taló. Només cal que posin el peu on hi diu "STEP", i ja estaran a punt per jugar.
Les Tatum 1 estan disponibles des del 7 d'abril de 2023 en talles per a tota la família, perquè us pugueu equipar i jugar un partit amistós quan us vingui de gust. Aquestes sabatilles també es llancen conjuntament amb la col·lecció de roba inspirada en les combinacions de colors Zoo i Barbershop de les Tatum 1. La col·lecció inclou peces bàsiques com ara dessuadores amb caputxa i samarretes per a home, dona i nen/a.
Preguntes freqüents
L'ajust de les Tatum 1 coincideix amb la talla indicada?
Sí, les Tatum 1 coincideixen amb la talla indicada. Per a més informació sobre les talles de sabatilles, consulta les taules de talles de Nike per a calçat d'home, dona o nen/a.
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Quant valen les Jordan Tatum 1?
El preu de venda de les Tatum 1 és de 120 $ per al model per a adults, 90 $ per a nen/a i 75 $ per a nen/a petit/a.
Quina és la data de llançament de les Jordan Tatum 1?
Les Tatum 1 es van llançar el 7 d'abril de 2023 en talles per a tota la família.