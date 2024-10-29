La col·lecció de roba Nike Women by Yoon combina esport, estil i expressió personal
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Aquesta nova col·laboració de la dissenyadora Yoon Ahn i la campiona del tennis Naomi Osaka integra moda i esport.
- Arriba la nova col·laboració de Nike amb la dissenyadora de moda Yoon Ahn. Nike Women by Yoon és una col·lecció de roba per a dona que transforma completament l'estil de tennis clàssic.
- Ahn i Naomi Osaka uneixen forces en aquesta col·laboració per crear equipacions de competició de dia i de nit pensades per al retorn d'Osaka al gran torneig de tennis dels EUA.
- Alguns productes seleccionats de la col·lecció Nike Women by Yoon es van llançar a nike.com i en botigues Nike Retail seleccionades el 27 d'agost de 2024.
Les dones actives i aficionades a la moda tenen un nou motiu d'alegria: Nike ha col·laborat amb la dissenyadora de moda Yoon Ahn per crear la col·lecció de roba Nike By Yoon, que combina feminitat i individualitat amb esport i aporta un nou toc als looks de tennis clàssics.
Entre els dissenys hi ha models de tennis superinnovadors. Ahn es va fixar en els colors dels uniformes escolars vintage i els productes esportius antics per crear peces que evoquen una estètica adolescent rebel i anàrquica. La línia inclou càrdigans, faldilles de tennis, polos, jaquetes universitàries i sostenidors esportius. Els detalls tradicionals actualitzats, com ara els pedaços universitaris de xenilla i els logotips YA for Nike Court, aporten un aire distintiu i contemporani als models de tennis clàssics. Les peces tenen un aspecte original que fusiona els dissenys vintage i l'energia més revolucionària, i es poden portar combinades o per separat, tant dins com fora de la pista.
Un aspecte particularment emocionant de la campanya és la col·laboració de Nike i Ahn amb Naomi Osaka per crear equipacions de competició úniques. La campiona de tennis tornarà a la pista per al gran torneig dels EUA, el primer des que va ser mare el juliol de 2023. Els looks característics d'Osaka es distingeixen pel verd i el negre, i la línia inclou vestits de rendiment, faldilles i jaquetes amb llaços extragrans que representen el seu joc únic.
"Quan entro a la pista, hi ha un moment de transformació. M'ho passo molt bé jugant, i vull que tothom que vegi el look connecti amb aquesta sensació. Això em motiva molt", explica Osaka pel que fa a les equipacions de competició.
La campanya de la marca es basa en temes que ja han sortit en col·laboracions anteriors amb Nike, sobretot la col·lecció de futbol Nike x Ambush 2023, que va aprofitar la visió única d'Ahn quant a la feminitat, la moda, la comunitat de fans i la cultura pop. Nike uneix dues personalitats revolucionàries del món de l'esport i la moda (Osaka com a inspiració de la campanya i Ahn com a dissenyadora) per crear dissenys transformadors que realcen la personalitat única i la sensibilitat estilística de les dones.
"Vivim en un món de noies, i volia representar aquest concepte en la col·lecció i el look de la Naomi per a la pista", diu Ahn. "La Naomi va aportar la seva visió, i la meva feina com a dissenyadora era crear un conjunt que la fes sentir segura i còmoda quan sortís a la pista i li permetés rendir al màxim. La col·lecció és una extensió d'aquesta idea, i deixa que les dones mostrin la seva personalitat i potenciïn el seu estil personal".
Algunes peces seleccionades de la col·lecció Nike Women by Yoon es van llançar a nike.com i en algunes botigues Nike Retail el 27 d'agost de 2024, i se'n llançaran d'altres més endavant.