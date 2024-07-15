Nike SB revela les seves primeres sabatilles de la col·laboració amb Leo Baker

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Aquestes sabatilles, que han rebut el nom de Nike SB React Leo, combinen durabilitat amb una gran funcionalitat.

Última actualització: 15 de juliol del 2024
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Nike SB revela les seves primeres sabatilles de la col·laboració amb Leo Baker

Publicació del contingut original: 12 de setembre del 2023

Nike SB ha revelat el seu primer llançament fet en col·laboració amb l'skater professional Leo Baker: es tracta de les Nike SB React Leo, unes sabatilles de gènere neutre que ofereixen durabilitat i una tecnologia innovadora.

"Volia que les sabatilles fossin pràctiques, amb un aire sofisticat i elevat, però que, en definitiva, servissin per patinar", va dir Baker.

Nike SB revela les seves primeres sabatilles de la col·laboració amb Leo Baker

Per aconseguir-ho, les Nike SB React Leo presenten una part superior de pell prèmium amb revestiments d'ant a les zones de gran desgast per augmentar-ne la durabilitat. La confecció de perfil mitjà crea una sensació còmoda perquè puguis perfeccionar el truc que estàs practicant.

"Tenen unes costures triples a la zona dels ollies i a la puntera, una confecció híbrida de sola exterior còncava i vulcanitzada, i una entresola reactiva Nike React per augmentar l'adherència, potenciar el contacte amb la taula i oferir amortiment contra impactes", va comentar Nike en un comunicat de premsa en què anunciava les sabatilles.

Nike SB revela les seves primeres sabatilles de la col·laboració amb Leo Baker

Per transmetre aquest "aire sofisticat", les sabatilles inclouen rivets i vetes al taló amb el monograma "Leo" del mateix to. "Els revestiments i la puntera formen tres capes, així que les sabatilles tarden molt a desgastar-se. Les costures triples de la puntera afavoreixen molt la durabilitat", va dir Baker. "Volia que duressin molt de temps però que anessin bé per patinar des del primer dia, així que la combinació de sola còncava i vulcanitzada és perfecta. Tenen tot el que he somiat sempre en unes sabatilles. N'estic molt orgullós".

Les Nike SB React Leo estan disponibles a Nike.com i en algunes botigues de skateboard des del 15 de setembre.

Publicat originalment el: 12 de setembre del 2023

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