Nike presenta les revolucionàries Air Jordan 40

Les AJ40 estan dissenyades per a la nova generació de jugadors
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Aquestes sabatilles, dissenyades amb una gran reactivitat i un estil clàssic, són ideals per jugar a bàsquet.
Les millors sabatilles de bàsquet són un suport vital a la pista i t'ajuden a saltar, aturar-te i canviar de direcció àgilment. Les millors sabatilles són les que et permeten centrar-te en el joc i fan que t'oblidis del calçat.
Les sabatilles Air Jordan de Nike han estat un element bàsic a la pista durant quatre dècades i han marcat el nivell de la tecnologia innovadora sense renunciar a l'estil. Les Air Jordan s'han anat actualitzant al llarg del temps per garantir que continuïn sent les millors sabatilles de la seva categoria. Ara, s'incorpora un model nou i innovador a la franquícia Air Jordan: les AJ40.
Les Air Jordan 40 estan inspirades en el llegat de Jordan, però inclouen noves modificacions que les diferencien de la resta de sabatilles esportives. Les AJ40 estan dissenyades per tenir una gran reactivitat i una sensació explosiva que t'ajudarà a moure't per la pista i a superar els rivals amb facilitat.
A més, milloren les icòniques sabatilles Air Jordan que Michael Jordan va estrenar fa quatre dècades, i inclouen tant referències subtils al passat com elements més moderns per adaptar-se a la nova generació de jugadors.
Per primera vegada en la història de Nike, les Air Jordan 40 inclouen l'escuma ZoomX de Nike amb la unitat Zoom Strobel a tota la llargada del peu. Això fa que la tecnologia d'amortiment de la sabatilla estigui en contacte directe i permet obtenir la màxima capacitat de resposta. L'escuma ZoomX és la més lleugera i la que aporta més sensació de propulsió de Nike. A més, ofereix un retorn d'energia del 85 % perquè els jugadors no deixin de millorar el seu joc.
L'escuma ja s'ha mencionat a les notícies per haver ajudat els atletes de Nike a aconseguir rècords, i combinada amb la Zoom Strobel, crea una sensació lleugera i elàstica sota el peu, que agilitza els moviments explosius que es produeixen a la pista. En Jason Mayden, director de disseny de la franquícia Jordan, afirma que aquestes sabatilles són “les Air Jordan del futur”.
Com que a la pista és crucial tenir adherència, les AJ40 incorporen una sola exterior amb un patró de tracció únic amb angles de 40 graus, que t'ajuden a moure't, frenar i canviar de direcció en un instant. La malla de la sabatilla ofereix una contenció de 360 graus i una sensació de bloqueig. Això permet que les sabatilles et facin ser més àgil, fins i tot quan redirigeixes la potència a altes velocitats.
La part alta del calçat arriba una mica més avall del turmell en comparació amb les sabatilles Jordan anteriors i això proporciona molta subjecció per a un joc multidireccional. L'efecte visual que estilitza les sabatilles també és impressionant, amb el clàssic logotip del saltador al davant i al centre.
Per descomptat, és inevitable que el seu estil ultramodern no cridi l'atenció. L'estil elegant recorda l'aspecte clàssic de les Air Jordan i, alhora, en modernitza el disseny. En un homenatge subtil a dècades de grandesa, el logotip de la sabatilla està dissenyat íntegrament en angles de 40 graus, igual que el patró de tracció de la sola.
Aquesta temporada veuràs les AJ40 a la pista. “No puc esperar a sortir a la pista amb les Air Jordan 40”, diu l'estrella del bàsquet Paolo Banchero, esportista de la franquícia Jordan. “Són unes sabatilles dissenyades per a l'estil de bàsquet que es juga actualment i no deixen de banda el toc innovador que t'aporta formar part de la família Jordan. Aquesta atenció al rendiment farà que el meu joc millori mentre continuo representant amb orgull el Jumpman, símbol definitiu de la grandesa”.
Les Air Jordan 40 tenen nou combinacions de colors, de manera que podràs combinar-les amb la teva equipació o amb el teu estil. Tot i que aquestes sabatilles s'han dissenyat pensant en el dia del partit, ofereixen prou comoditat, suport i estil per acompanyar-te durant el teu dia a dia.
Les noves Air Jordan 40 estaran disponibles a partir del 12 de juliol de 2025 a jordan.com i en algunes botigues seleccionades.