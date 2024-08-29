Noves opcions de Nike Maternity: sostenidors esportius compatibles amb un tirallet i sabatilles EasyOn per a l'embaràs i el postpart
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Nike llança dos nous productes esportius de maternitat per a la col·lecció Nike (M), que està en creixement constant.
Què has de saber:
- Els equips de Nike han presentat dos nous productes d'entrenament imprescindibles que t'acompanyaran al llarg de l'embaràs i el postpart: uns sostenidors esportius versàtils compatibles amb un tirallet i unes sabatilles per caminar fàcils de posar.
- La col·lecció Nike (M) s'amplia amb un nou vestit d'entrenament de maternitat. També inclou millores en samarretes de màniga curta i de tirants, pantalons curts i leggings d'entrenament de maternitat.
- La Nike Training Club App afegeix nous entrenaments per al postpart dirigits per personal expert al programa (M)ove Like a Mother.
Durant l'embaràs i el començament de la maternitat, gairebé tot canvia. Sigui quina sigui la teva etapa, a Nike trobaràs productes d'entrenament versàtils i d'alta qualitat dissenyats per a les teves necessitats úniques. Els equips de Nike han col·laborat amb dones que acaben de ser mares o que just han passat per un part, i han creat uns sostenidors esportius compatibles amb un tirallet i les primeres sabatilles EasyOn pensades per a l'embaràs i el postpart.
"Creiem que la innovació per a la maternitat és tan important com la innovació en qualsevol altre aspecte de Nike", diu la directora de productes de calçat de lifestyle de Nike, Kelly O'Connor.
"Moltes mares i les seves parelles tenien ganes que creéssim aquests productes, perquè ja feia temps que les dones que acabaven de tenir fills els necessitaven", explica Fanny Ho, responsable superior d'innovació de disseny de Nike.
Els sostenidors Nike (M) Swoosh s'han dissenyat per oferir l'estructura flexible que les dones que acaben de ser mares necessiten i fins ara no tenien. La peça es manté a lloc durant l'alletament i l'extracció de llet, encara que estiguis enmig d'un entrenament.
Característiques dels sostenidors Swoosh:
- Compatibles amb un tirallet
- Solapa amb una sola tira per alletar
- Banda i copes regulables per adaptar-se al creixement del cos
- Material que gestiona la humitat per evitar que es vegin taques de llet (tecnologia Nike Leak Protection: Breast Milk)
- Tirants enconxats amb escuma per reduir el dolor als punts de pressió
- Capes de malla per augmentar la transpirabilitat i la comoditat
La majoria dels sostenidors esportius pensats per a l'alletament són "o bé massa elàstics i poc ferms, o bé massa estructurats, de manera que no es poden estirar per adaptar-se als canvis en la mida dels pits ni a la incorporació de tirallets", explica Ho. "Al llarg d'aquest projecte vam parlar amb moltíssimes dones, que deien que sempre havien de triar entre comoditat o subjecció. Nosaltres volíem crear un producte que els pogués oferir les dues coses".
"Soc una mare molt ocupada i m'agrada fer esport. Per a mi, és fonamental tenir un producte que em pugui posar ràpidament per entrenar-me però que també pugui fer servir per alletar el meu nadó o treure'm llet quan ho necessiti", comenta Betina Gozo, entrenadora del Nike Well Collective i especialista en fitnes prenatal, referint-se als sostenidors Swoosh.
Les sabatilles Nike Reina EasyOn t'ofereixen el que necessites durant el dia a dia o en entrenaments de baix impacte al llarg de l'embaràs i després del part.
Característiques de les primeres sabatilles Nike de maternitat:
- Calçat fàcil de posar sense mans
- Comoditat i subjecció per als peus cansats
- Disseny més ample i patró de tracció de gofra per augmentar l'estabilitat
- Plantilla regulable (Nike My-Fit) per adaptar-se a la inflor dels peus
"Volíem unes sabatilles que satisfessin les necessitats noves i diverses que tenen les futures mares i les dones que acaben de parir: facilitat per posar-se-les, ajust regulable i més estabilitat i comoditat", explica O'Connor. "Tinc dos fills, i tant de bo hagués tingut les Nike Reina quan estava embarassada".
Nike també està ampliant la col·lecció Nike (M) amb un vestit d'entrenament de maternitat nou i millores en samarretes de màniga curta i tirants, pantalons curts i leggings d'entrenament de maternitat. A més, la Nike Training Club App incorpora noves rutines d'exercici per al postpart dirigides per personal expert al programa d'entrenament (M)ove Like a Mother.
Els sostenidors Nike (M) Swoosh i la col·lecció Nike (M) estan disponibles a nike.com i en algunes botigues seleccionades. Les Nike Reina EasyOn es llançaran el maig de 2024 i estaran disponibles a nike.com i en algunes botigues seleccionades.
Text: Sarah duRivage-Jacobs