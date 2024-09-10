Les ulleres de sol Nike Athena i Nike Zeus afavoreixen la concentració
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Aquestes ulleres de sol futuristes estan dissenyades perquè les portis abans i després de les competicions.
Les ulleres de sol adequades poden millorar la capacitat de competició dels atletes? Si creus que la resposta és no, et presentem les Nike Athena i les Nike Zeus.
Tots dos models poden ajudar a millorar la concentració en els esports. Els dissenys no només disminueixen les distraccions físiques, sinó que també estan pensats per proporcionar un avantatge mental.
Abans de dissenyar les ulleres de sol Nike Athena i Nike Zeus, Nike va fer una enquesta a diferents atletes per determinar quines característiques buscaven en unes ulleres. Segons ens explica John Hoke, director d'innovació de Nike, la majoria dels atletes enquestats van afirmar que volien ulleres de sol que els donessin un avantatge mental i els ajudessin a concentrar-se al màxim.
Hoke afegeix que la capacitat de concentrar-se totalment i de no tenir distraccions és molt important per a aquesta mena d'atletes.
Així van néixer les ulleres de sol futuristes Nike Athena i Nike Zeus. Tenen un disseny unisex que destaca i un aspecte únic que les diferencia de la resta d'ulleres.
Les ulleres Nike Zeus tenen un disseny que sembla l'encarnació de la velocitat. A més de tenir un look genial, són tan lleugeres que pots arribar a oblidar que les tens posades. Aquest model té una muntura de titani feta a mà i una forma semblant a una màscara que gairebé envolta la cara. A més, les ulleres de sol Nike Zeus inclouen petits orificis que augmenten la circulació de l'aire. Així eviten que s'acumuli la calor a certes zones de la cara.
Igual que les Nike Zeus, les ulleres de sol Nike Athena també són lleugeres. Has sentit mai com les pestanyes toquen les lents de les ulleres de sol? Doncs el model Nike Athena s'ha creat sense caragols, de manera que pots empènyer les lents més lluny de la cara per evitar aquesta sensació de xoc de les pestanyes.
Les ulleres de sol Nike Zeus i Nike Athena estan fabricades amb la tecnologia Nike Max Extreme Lens, que evita que els ulls es cansin massa mentre estàs en moviment.
Per si les ulleres de sol Nike Athena i Nike Zeus no fossin prou innovadores, totes dues també s'han dissenyat pensant en la sostenibilitat. Estan fabricades amb materials reciclats, els quals suposen almenys el 40 % del pes total de les ulleres de sol Nike Athena i almenys el 20 % del pes de les Nike Zeus.
Les ulleres Nike Athena i Nike Zeus estan disponibles mundialment a les plataformes digitals de Nike des del 24 de juliol d'aquest any.