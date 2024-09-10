Les ulleres de sol Nike Athena i Nike Zeus afavoreixen la concentració.

Les ulleres de sol adequades poden millorar la capacitat de competició dels atletes? Si creus que la resposta és no, et presentem les Nike Athena i les Nike Zeus.

Tots dos models poden ajudar a millorar la concentració en els esports. Els dissenys no només disminueixen les distraccions físiques, sinó que també estan pensats per proporcionar un avantatge mental.