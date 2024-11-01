Les sabatilles Tatum 2 estan dedicades a l'estil de joc natural de Jayson Tatum
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Aquesta segona edició de les sabatilles Jordan lleugeres inclou característiques perfeccionades i nous dissenys vistosos.
- El disseny lleuger perfeccionat de les Tatum 2, les segones sabatilles exclusives de Jayson Tatum, imita el moviment i l'emoció que mostra l'estrella dels Boston Celtics a la pista.
- La unitat Nike Air Strobel integrada de llargada completa proporciona amortiment contra impactes.
- Els coixinets grans d'escuma i tela de les Tatum 2 i les combinacions de colors vius representen el retorn a les sabatilles de bàsquet dels anys 90.
Si t'agrada l'estil de joc natural de Jayson Tatum, et donem un nou motiu d'il·lusió. Les sabatilles de bàsquet Tatum 2 estan basades en el disseny lleuger de les Tatum 1, però incorporen elements perfeccionats i un nou look atrevit.
"Per a mi, aquestes segones sabatilles representen l'evolució i el meu creixement com a jugador", explica Tatum.
La confecció de les sabatilles està basada en el dinamisme i l'emoció característics de la franquícia Jordan per a la fabricació de calçat de bàsquet, i està pensada tant per a Jayson com per a jugadors i jugadores que aspiren a assolir el seu nivell. El disseny està inspirat en la durabilitat de Tatum a la pista i la constància amb què s'ha mantingut entre els millors jugadors de la lliga, i inclou una unitat Nike Air Strobel incorporada de llargada completa que ajuda a reduir els impactes.
Les Tatum 2 no només reflecteixen la confiança i el joc natural de Tatum, sinó també el seu sentit de l'estil. "Ens vam inspirar en la calma de Jayson en situacions de pressió. Vam procurar dona vida a la sensació de tranquil·litat del jugador i transmetre-la a tothom que porti les Tatum 2", explica Bryant Klug, dissenyador de calçat expert de la franquícia Jordan.
Les segones sabatilles exclusives de Tatum ofereixen lleugeresa, una característica clau d'aquesta línia de sabatilles. La part superior està confeccionada amb coixinets grans d'escuma i tela col·locats estratègicament a les parts del peu que pateixen més pressió en el bàsquet. Els coixinets estan envoltats per una estructura d'escuma que ajuda a estabilitzar el peu durant els moviments en diverses direccions sense estrènyer-lo ni reduir-ne la mobilitat. La sola exterior lleugera, amb un patró de tracció amb disseny d'espiga modificat, proporciona més protecció allà on en cal.
En el disseny d'aquestes sabatilles, l'estil era tan important com la funcionalitat. Els coixinets d'escuma grans i els colors vistosos recorden l'aspecte divertit de les sabatilles de bàsquet dels anys 90. A la part posterior de les sabatilles hi ha el logotip i el número de Tatum. També hi podem trobar frases que tenen un significat especial per a ell i mostren la seva confiança en si mateix i la seva dedicació a la família, com ara "Find a Way" (Troba una manera) i "Like Father, Like Son" (Fill de son pare).
Les sabatilles es llancen en cinc combinacions de colors: "Denim" (fabricada amb materials sostenibles), "Sidewalk Chalk", "Vortex", "Legacy" i "Momma's Boy", i estan disponibles en totes les talles per a home i per a dona. Cada model presenta un disseny atrevit de tons pastel o neó i simbolitza algun aspecte únic de l'estil de joc, la vida o la personalitat de Tatum. Per exemple, la combinació de colors "Vortex" està dedicada a la seva capacitat de mantenir la calma sota pressió, mentre que la versió "Momma's Boy", que inclou la flor i el color preferits de la seva mare, recorda la relació propera de Jayson amb ella.
Les Tatum 2 també estan disponibles en les combinacions de colors "Vortex", "Sidewalk Chalk" i "Legacy" per a nens i nenes a partir de 7 anys. Per a nen/a petit/a, infant i nadó, només hi ha talles en la versió "Vortex". Igual que en la versió original, el disseny de les Tatum 2 per a menuts inclou un taló plegable perquè se les puguin posar amb tanta facilitat i naturalitat com les que mostra Tatum quan juga.
Les Tatum 2, que es van llançar per primera vegada el març del 2024 en la combinació de colors "Momma's Boy", estan disponibles online a Nike.com i en algunes botigues.