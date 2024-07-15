Nike estrena les seves sabatilles de competició Vaporfly 3
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Aquest calçat està pensat per oferir una trepitjada suau, més estabilitat i una sensació de lleugeresa en general.
Publicació del contingut original: 13 de febrer del 2023
Què has de saber:
- Nike ha llançat les sabatilles de competició Vaporfly 3, que s'han dissenyat per oferir més retorn de l'energia i una estabilitat millor que la dels models anteriors.
- La nova versió presenta la forma Nike ZoomX a l'entresola, que aporta comoditat i estabilitat.
Nike ha presentat les Vaporfly 3, les seves noves sabatilles de running. Són el model de calçat de competició més recent de l'empresa i s'han dissenyat per oferir més retorn d'energia i estabilitat als atletes. A més, les Vaporfly 3 incorporen una tecnologia actualitzada que afavoreix aquest objectiu i que es pot apreciar a la geometria de l'entresola i a la part superior feta amb fils Flyknit.
L'equip de disseny de Nike ha aprofitat l'èxit anterior de les Vaporfly 2 i ha continuat investigant per desenvolupar la nova versió, centrant-se sempre en els atletes. El resultat és un retorn d'energia millorat i una transició més fluida, és a dir, una trepitjada més suau.
Tot i que l'equip tenia moltes ganes de millorar el calçat, també va aprofitar components del model anterior (en concret, la placa Flyplate de fibra de carboni de longitud completa i l'entresola amb ZoomX) per oferir una sensació de propulsió. Tot això ho recull un comunicat de premsa en què s'anuncia el llançament d'aquest calçat. La famosa entresola presenta un disseny convex, a més d'oferir estabilitat i reactivitat al voltant de l'avantpeu per crear una transició fluida en cada pas.
La combinació de colors del llançament és una referència a l'exhaustiu procés de disseny. Entre els detalls hi ha un text estampat que indica el nombre de prototips que s'han provat: 57. Així mateix, l'equip ha inclòs una referència a les primeres Vaporfly, que van formar part de la iniciativa Breaking2 l'any 2017.
"La combinació de colors Prototype de les Vaporfly 3 torna a ser una referència al procés de desenvolupament, en què tant els runners aficionats com els més experts fan aportacions molt importants, que ens ajuden a definir i desenvolupar tots els aspectes innovadors", afirma Elliott Heath, responsable de productes de calçat sènior de Nike Running.
La combinació de colors Prototype de les Nike Vaporfly 3 estarà disponible a partir del 6 de març a nike.com i en algunes botigues. Mantén-te alerta per no perdre't els llançaments de les pròximes combinacions de colors.