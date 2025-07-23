Les Nike Metcon 10 ofereixen lleugeresa, agilitat i estabilitat per als entrenaments funcionals de fitnes

Les Nike Metcon 10 aporten lleugeresa, agilitat i estabilitat als entrenaments de fitnes funcional
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Descobreix com els comentaris dels atletes han inspirat un nou disseny que prioritza la versatilitat del rendiment.
No hi ha cap entrenament de fitnes funcional igual. Per això, els atletes necessiten unes sabatilles de training molt versàtils. Han de ser prou estables i adherents perquè puguis aixecar molt de pes, però també prou lleugeres i flexibles per ser còmodes en carreres curtes (com ara els esprints i les carreres curtes d'intervals bidireccionals) i moviments pliomètrics intensos.
El desig de crear unes sabatilles amb un rendiment molt versàtil va inspirar el disseny de les Metcon originals de Nike. Els comentaris dels atletes ens han ajudat a perfeccionar-les i han donat lloc a l'última versió del disseny, les Metcon 10.
A continuació t'expliquem com l'equip de disseny de productes de Nike ha modificat aquestes sabatilles icòniques per satisfer les necessitats dels atletes professionals, universitaris i aficionats.
La recerca de les sabatilles perfectes per al gimnàs
Les sabatilles de running són lleugeres i acostumen a tenir una sola esponjosa i tova, però sovint no tenen l'estabilitat necessària per als exercicis d'aixecaments de pesos, com ara el pes mort i el "hang clean". D'altra banda, les sabatilles per a l'aixecament de pesos limiten la mobilitat del peu, cosa que les fa massa feixugues per córrer o fer moviments dinàmics. Per a un entrenament funcional, que combina elements de les dues disciplines, els atletes han de triar unes sabatilles que puguin suportar alguns aspectes dels seus entrenaments, però no d'altres. Però, i si no fos necessari? Aquesta és la pregunta que Nike va voler respondre durant el desenvolupament de les Metcon el 2015, que ha anat perfeccionant amb cada nova versió. Les Metcon 10 són les millors fins ara.
Comentaris dels atletes
Erin Gleason, responsable superior de productes de Nike, explica que l'equip de disseny va revisar a fons els comentaris dels atletes i va tenir en compte diversos elements del CrossFit i dels programes de condicionament metabòlic per fer que les Metcon 10 fossin més funcionals que les versions anteriors.
"Ens hem centrat de valent en els atletes i les seves necessitats per crear innovacions que resolguin els seus problemes", diu Gleason. "Crec que el que més m'enorgulleix del producte és que hem escoltat de debò els atletes".
Pels comentaris, Gleason i el seu equip sabien que calia millorar el pes i la mobilitat de les sabatilles sense sacrificar-ne l'estabilitat. "L'aixecament de pesos és una part important d'aquests programes, però també entenem que pots passar de fer carregades o arrencades a carreres curtes en un instant", diu Gleason. "Si fas un aixecament de pes mort, vols unes sabatilles que et permetin sentir que executes el moviment de manera eficient amb la tècnica adequada, però aquesta mena de calçat pot ser feixuc i incòmode a l'hora de córrer. Per això, quan vam dissenyar les Metcon 10, vam tenir en compte com podien suportar càrregues pesades i, al mateix temps, fer-les una mica més aptes per córrer durant aquesta part de l'entrenament."
Estabilitat i comoditat
La primera cosa que van fer Gleason i el seu equip va ser ampliar l'avantpeu, és a dir, la part que comença a la part davantera del peu i acaba a la punta dels dits. Aquesta modificació ofereix als atletes l'espai necessari per estirar els dits i prémer el peu contra el terra, cosa que els ajuda a guanyar estabilitat i potència durant els aixecaments de pesos, segons explica Gleason.
Per millorar encara més l'estabilitat, l'equip de Nike va reduir la placa Hyperlift i va afegir una escuma més ferma al taló. Aquests canvis en el disseny també van reduir el pes i la rigidesa de les sabatilles, cosa que en millora l'agilitat sense comprometre l'estabilitat.
L'equip també va afegir noves ranures flexibles al disseny per permetre que el peu es mogui més lliurement. Gràcies a aquests nous elements, Gleason assenyala que les sabatilles són més còmodes per als exercicis de càrdio.
A més de ser més flexibles, lleugeres i estables, les Metcon 10 tenen altres característiques que permeten fer una àmplia gamma de moviments, des de carreres curtes d'intervals bidireccionals o ascens per les cordes fins a salts de caixa o salts dobles amb corda. Per exemple:
- Adherència més eficaç: els atletes van informar que poques vegades feien ascens per les cordes com a part de l'entrenament, de manera que vam reduir el reforç de goma de les sabatilles per mantenir-ne la funcionalitat sense excedir-se.
- Ajust ferm: les Metcon 10 inclouen un nou sistema de subjecció per evitar que els cordons es descordin o destorbin durant els entrenaments d'alta intensitat. "Durant exercicis com els salts de caixa o els salts dobles amb corda, els cordons sovint es mouen i els atletes ens han dit que pot arribar a ser molt molest", diu Gleason sobre l'origen d'aquesta característica.
- Entresoles d'escuma ReactX : l'escuma ReactX proporciona als atletes un retorn d'energia més alt (és a dir, la quantitat d'energia que les sabatilles recuperen en tocar el terra) en comparació amb les Metcon anteriors, que no feien servir aquest tipus d'escuma. L'escuma ReactX també millora l'amortiment i l'agilitat en exercicis com els salts dobles amb corda i els esprints.
"Vam escoltar directament els atletes i volíem que les seves opinions fossin el centre de les nostres decisions", diu Gleason sobre els canvis que van fer en els aspectes funcionals de les sabatilles.
Els comentaris dels atletes i els anys d'innovació es van destinar a crear les Metcon 10. Aquests esforços finalment es faran realitat amb el seu llançament mundial el 4 d'agost de 2025. Treballa per convertir-te en la teva millor versió i supera't en cada entrenament amb les Nike Metcon més versàtils fins ara.