Nike Ja 4: el darrer capítol de la història d'en Ja al món de les sabatilles
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Les Nike Ja 4 arribaran l'agost del 2026 amb característiques actualitzades d'amortiment, de tracció i de disseny. T'expliquem què ha canviat respecte a les Ja 3, quines talles hi ha i on comprar-les.
Punts clau
- Les Ja 4 estaran disponibles el 13 d'agost del 2026 a nike.com i en determinats distribuïdors.
- Les Ja 4 presenten diverses millores respecte a les Ja 3, com ara una nova estructura JA de poliuretà termoplàstic per a l'estabilitat, un canvi en l'escuma de la planta del peu, una plantilla més reactiva i l'ús de tècnica hàptica per augmentar la durabilitat, a més de moltes novetats en el disseny.
- Nike llança cinc combinacions de colors diferents de les Ja 4.
- Les Ja 4 es presenten juntament amb les "12 Time", un nou disseny que reflecteix els beneficis que els jugadors de bàsquet esperen de les sabatilles exclusives d'en Ja a un preu més baix.
En Ja Morant torna amb un nou llançament de sabatilles, que afegeix una altra peça al seu trajecte únic en el món del calçat i que farà tremolar la defensa. Les Nike Ja 4 són unes sabatilles de bàsquet creades per a l'estil dels bases, dissenyades al voltant del joc lateral explosiu de la superestrella. Hi ha diverses novetats destacades respecte a les Ja 3, com ara el canvi de l'escuma híbrida ZoomX a la Cushlon 3.0 a la planta del peu, que proporciona més estabilitat, i el nou sistema de contenció Ja Frame per fer que els jugadors de bàsquet se sentin segurs.
Les Ja 4 es llançaran el 15 d'agost del 2026, amb cinc combinacions de colors diferents disponibles, per 125 $, amb recàrrecs per a les versions especials. A continuació t'expliquem tot el que cal saber.
No et perdis les Ja 4
Amb cada nova versió de la línia de calçat Ja Morant, es busca que les sabatilles s'assemblin més a en Ja, la història de determinació i perseverança de la qual inspira la pròxima generació de jugadors de bàsquet. Des de les seves humils arrels a Carolina del Sud fins a la contractació per part d'una universitat de categoria mitjana, el jugador de baixa estatura ha superat els reptes en cada pas del camí.
"La presència d'en Ja supera la seva mida i volem que els joves d'avui tinguin la mateixa mentalitat. La determinació i la intensitat que aporta cada cop que surt a la pista es converteixen en un punt de connexió per als atletes que juguen amb la mateixa passió", explica Monique Currie, responsable de productes de Nike.
És important destacar que les Ja 4 estan tan inspirades en en Ja com les seves predecessores. No és estrany que la textura atrevida i agressiva de la part superior sigui una expressió creativa de l'estil de joc explosiu d'en Ja. Simplement, el jugador és present en cada detall de les sabatilles.
"Són molt més que unes sabatilles", comenta la Monique. "Són un moviment i un moment: una oportunitat perquè els atletes sentin la confiança, la determinació i la presència que en Ja transmet en el moment en què surt a la pista."
Què ha canviat de les Ja 3 a les Ja 4?
Malgrat les similituds, hi ha algunes diferències clares entre les Ja 4 i les Ja 3. Una de les novetats més destacades és el disseny de la planta del peu. Mentre que les Ja 3 feien servir escuma híbrida ZoomX , les Ja 4 han canviat a l'escuma Cushlon 3.0 que, en combinació amb una plantilla elevada Super Critical Foam, ofereix una trepitjada reactiva, explosiva i estable. L'estructura JA de poliuretà termoplàstic envolta el peu i t'ajuda a mantenir la subjecció per a l'enlairament, les retallades ràpides i els atacs a la cistella.
L'ús de la tècnica hàptica crea un aspecte més texturat, proporciona més dimensionalitat i augmenta la durabilitat. El patró de tracció precís i adherent de la sola exterior també s'inspira en el logotip Ja, una representació més subtil que el "JA" destacat de la versió anterior de les sabatilles.
Pel que fa al disseny, les Ja 4 aconsegueixen un equilibri únic. L'equip de disseny ha optat per un enfocament més impecable, innovador, senzill i orientat al rendiment per a l'última versió, mantenint alhora una actitud atrevida mitjançant angles marcats. Una part essencial d'això és l'execució del logotip "JA" en forma de dent, inspirat en el seu famós moviment de buldog.
"Tothom recorda els moments en què en Ja camina per l'aire, però la gent tendeix a oblidar com n'és d'explosiu a terra, com quan fa el moviment de buldog", explica Leon Gu, dissenyador expert de productes Nike. "Per això volíem tornar a posar aquesta velocitat en el punt de mira".
L'última incorporació a la línia de sabatilles exclusives d'en Ja, plena de missatges ocults i elements de disseny únics, està pensada tant per a jugadors de bàsquet veterans com per a novells. Les 12 Time, un nou disseny que manté les característiques clau que els atletes esperen de les sabatilles exclusives d'en Ja a un preu més baix, es presenten poc després.
Informació sobre el llançament de les Ja 4
Les Ja 4 es llançaran el 13 d'agost del 2026 i estaran disponibles a nike.com i en determinats distribuïdors. Les 12 Time es llançaran a principis de setembre del 2026.
Les sabatilles estan disponibles en cinc combinacions de colors per 125 $ el parell, amb recàrrecs per a les versions especials.
Preguntes freqüents
Quines novetats incorporen les Nike Ja 4 respecte a les Ja 3?
Una de les novetats més importants és l'escuma de la planta del peu, que ofereix més estabilitat als atletes. Les Ja 4 fan servir l'escuma Cushlon 3.0, un canvi respecte a l'escuma ZoomX híbrida de les Ja 3, que permet als jugadors saltar sense dubtar i recuperar-se ràpidament. També hi ha novetats importants en la plantilla, una nova estructura JA de poliuretà termoplàstic i altres elements de disseny únics.
Les Nike Ja 4 són adequades per a bases?
Les Ja 4 estan creades més per a l'estil de joc dels bases, però en general no estan pensades per a cap posició en concret, sinó més aviat per a un estil de joc.
Com de resistents són les sabatilles d'en Ja Morant?
Les Ja 4 s'han dissenyat per prioritzar un suport durador amb materials escollits per la seva resistència i durabilitat.
L'ajust de les Ja 4 coincideix amb la talla indicada?
Prova mig número més per tenir més espai a l'avantpeu.