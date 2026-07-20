Amb la col·lecció Nike Football x LEGO® per a nen/a el futbol és encara més divertit
Notícies de productes
Nike Football i The LEGO Group s'han unit per crear una col·lecció increïble per a nens i nenes que celebra la cultura del futbol. La col·laboració actualitza amb un estil LEGO® juganer les botes llegendàries de Nike Football, les emblemàtiques Air Max 95, així com equipacions de futbol i productes de Sportswear.
- La col·lecció Nike Football x LEGO® presenta botes de futbol fantàstiques i calçat i roba per a nens i nenes inspirats en el futbol. Proposa colors atrevits, elements gràfics divertits i estampats d'animals i patrons cridaners inspirats en les creacions de LEGO.
- La col·lecció inclou les botes de futbol Jr. Mercurial i Jr. Tiempo Streetgato, dues noves versions de les Air Max 95 per a nens i nenes, equipacions de futbol i Sportswear inspirat en el futbol.
- Les samarretes i els pantalons curts incorporen la potent tecnologia de refrigeració Aero-FIT de Nike per mantenir la frescor i la transpirabilitat dels més petits, i les noves botes Mercurial inclouen una tecnologia de rendiment orientada a la velocitat.
- La col·lecció es va llançar el 4 de juny de 2026 i ja està disponible a tot el món a nike.com, LEGO.com i en botigues seleccionades.
Amb l'emoció que envoltarà el futbol l'estiu de 2026, els nens i les nenes ara poden passar a l'acció amb la col·lecció Nike x LEGO® Football, ja disponible a tot el món. Aquesta darrera col·laboració entre Nike i The LEGO Group dona un toc creatiu, divertit i estimulant a l'equipament Nike Football, i anima els nens les i nenes a expressar la seva personalitat única a través de colors brillants i un disseny atrevit. La col·lecció combina les innovacions de disseny de LEGO amb la tecnologia de rendiment de Nike en forma de calçat i Sportswear, i ofereix alguna cosa als petits aficionats al futbol o a LEGO.
Com a part de la campanya de la marca, les icòniques minifigures són les protagonistes, vestides amb l'equipament de futbol Nike de la nova col·lecció.
"Nike sempre ha representat el futbol creatiu i instintiu", afirma Andre Simmons, director creatiu d'iniciatives de marca de Nike. "Volem recordar als nens i les nenes que el futbol és divertit. Per als aficionats de tota la vida, és recordar l'alegria que sentien quan veien els seus jugadors preferits fer aquestes coses inimaginables. Hi ha alguna cosa per a tothom."
Què hi ha a la col·lecció Nike Football x LEGO®?
La col·lecció per a nens i nenes inclou dos tipus diferents de botes de futbol, dues noves versions de les mítiques sabatilles Air Max 95 per al dia a dia, equipacions de futbol, samarretes, pantalons curts, Sportswear i accessoris.
Botes de futbol
Aquestes dues botes de futbol, que són el punt central de la col·lecció, són una transformació de dos models icònics de botes de futbol Nike adaptada als nens i les nenes. Ajuden a animar una nova generació de fans a connectar amb l'esport i fer seu el futbol, alhora que expressen la seva energia lúdica i la seva creativitat.
Jr. Mercurial Vapor Pro i Academy: les botes Jr. Mercurial Vapor Pro i les Academy estan dissenyades per a la velocitat i per destacar. Estan pensades per jugar en terreny ferm i en diverses superfícies exteriors. Les botes, que presenten un motiu de pantera amb peces de LEGO®, estan disponibles en Hot Pink amb un swoosh taronja i en porpra amb un swoosh Neon Green.
Jr. Tiempo Streetgato: les Jr. Tiempo Streetgato també són una declaració d'intencions atrevida en taronja, negre i blanc, amb el seu estil urbà, atractius estampats de peces de LEGO i detalls metal·litzats. No obstant això, a diferència de les Jr. Mercurial Vapor Pro i les Academy, les Jr. Tiempo Streetgato estan dissenyades per jugar a futbol en espais reduïts i per a futbol sala.
Calçat de lifestyle
Dues noves versions de les icòniques Air Max 95 per a nens i nenes que capturen la cultura del futbol.
Roba
Les equipacions de futbol i el Sportswear a joc permeten que els nens i les nenes llueixin un bon estil i sentin frescor, comoditat i seguretat al camp.
Equipacions Aero-FIT Match: aquestes equipacions, que incorporen Nike Aero-FIT, la innovadora tecnologia de refrigeració de la marca, mantindran la frescor i la transpirabilitat dels més petits mentre juguen durant tot el dia. Les samarretes i els pantalons curts a joc presenten dissenys que inclouen elements gràfics de jaguars i granotes de punta de fletxa, motius de peces de LEGO i detalls d'insígnies iridescents. La influència de LEGO es veu encara més amb elements inspirats en les minifigures de LEGO i motius realistes de peces de LEGO que semblen fotografies.
Samarreta Hollywood Keepers: amb un motiu inspirat en les peces de LEGO, aquesta samarreta exclusiva és la peça més destacada de la col·lecció de roba.
Dissenys i accessoris de Sportswear: la col·lecció es completa amb Sportswear addicional, amb més detalls que arribaran en les pròximes setmanes.
On es pot comprar
La col·lecció Nike Football x LEGO® ja està disponible a nike.com, LEGO.com i en botigues seleccionades després del seu llançament global el 4 de juny de 2026.
Preguntes freqüents
Quines sabatilles inclou la col·lecció Nike x LEGO®?
La col·lecció Nike Football x LEGO® inclou dues noves botes de futbol Nike per a nens i nenes: les Jr. Mercurial i les Jr. Tiempo Streetgato. A més, la col·lecció inclou dues noves versions de les Nike Air Max 95 en talles per a nens i nenes.
Què és la tecnologia Aero-FIT?
Aero-FIT, que es troba a les samarretes i als pantalons curts Nike x LEGO, és la innovadora tecnologia de refrigeració de Nike, dissenyada per mantenir la frescor i la transpirabilitat quan sues. El material d'alt rendiment, confeccionat íntegrament amb residus tèxtils, també és respectuós amb el medi ambient.
On puc comprar la col·lecció de futbol Nike x LEGO®?
La col·lecció de futbol Nike x LEGO es ven a nike.com, LEGO.com i en botigues seleccionades.
La col·lecció de futbol Nike x LEGO® està disponible fora dels Estats Units?
Sí, aquesta col·laboració entre Nike i LEGO està disponible a tot el món.