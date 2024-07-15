Nike llança la seva tecnologia ReactX per optimitzar la recuperació de l'energia i reduir la petjada de carboni
Notícies de productes
Els avenços d'aquesta nova escuma es basen en un període de proves de cinc anys.
Publicació del contingut original: 13 de juliol del 2023
Què has de saber:
- La nova tecnologia Nike ReactX de les sabatilles Infinity React de la marca milloren el retorn d'energia dels runners.
- L'escuma s'ha perfeccionat durant cinc anys per potenciar el rendiment atlètic i reduir l'impacte del material en el medi ambient.
Avui, Nike ha presentat ReactX, la nova versió de la seva tecnologia d'escuma avançada. Després d'haver provat l'escuma durant 5 anys, l'empresa de sportswear ha incorporat l'escuma actualitzada al model InfinityRN 4. La nova versió ofereix un retorn de l'energia superior al de l'escuma Nike React, la tecnologia que es feia servir abans per als models de la col·lecció.
A més de fomentar un rendiment òptim a l'hora de córrer, aquesta escuma també permet reduir la petjada de carboni de Nike com a empresa. Segons el comunicat de premsa en què s'anuncien les novetats, "ReactX s'ha dissenyat per disminuir la petjada de carboni de les entresoles en almenys un 43 % gràcies a la reducció de l'energia necessària durant el procés de fabricació, així com per augmentar el retorn de l'energia en un 13 %".
Per assolir aquest objectiu, el personal de Nike ha revisat i provat idees durant 5 anys. A les proves, s'han revisat mètodes diferents de fabricació centrats sempre en els atletes. Així mateix, els dissenyadors han estudiat les opcions per reduir la petjada de carboni durant el procés de fabricació.
És el cas de l'emmotllament per injecció, que, segons Nike, és un mètode de fabricació més senzill que els anteriors i ajuda a reduir la petjada de carboni. Tanmateix, fins ara, l'escuma creada amb emmotllament per injecció produïa models amb un retorn de l'energia inferior, i això afectava el rendiment atlètic. Tot i que el mètode d'emmotllament per compressió anterior permetia crear una escuma reactiva amb més retorn d'energia, també tenia una petjada mediambiental més elevada.
Per solucionar aquest problema, Nike va crear ReactX. Aquesta innovació és el resultat de diverses fases d'investigació, desenvolupament i proves per trobar l'equilibri entre les necessitats de rendiment dels runners i l'impacte mediambiental de la producció d'escuma mitjançant l'emmotllament per injecció. Gràcies a la nova tecnologia d'escuma i l'emmotllament per injecció, l'escuma aporta un retorn d'energia elevat i té una petjada de carboni més reduïda.
A més de l'escuma ReactX, les Nike InfinityRN 4 inclouen una part superior transpirable confeccionada amb material Nike Flyknit i una zona del turmell suau i amb subjecció. Segons el comunicat, el material Flyknit ofereix més flexibilitat i subjecció als peus dels runners i genera un 60 % menys de residus de mitjana que els processos de fabricació de parts superiors tradicionals.
Les Nike InfinityRN 4 estaran disponibles a partir del 13 de juliol a nike.com i algunes botigues.