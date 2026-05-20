Presentem les Nike ACG Zegama Hike: resistents als camins i suaus als peus

Presentem les Nike ACG Zegama Hike: unes botes de senderisme lleugeres i d'alt rendiment
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Les ACG Zegama Hike combinen el millor de dos mons: són duradores i protegeixen, però també són reactives i lleugeres com les teves sabatilles de running preferides.
- Les ACG Zegama Hike estableixen un nou estàndard per al calçat de senderisme innovador. No només són duradores, còmodes i amb subjecció, sinó que també són lleugeres i reactives.
- Les Zegama Hike s'han desenvolupat específicament per als atletes que practiquen esport a l'aire lliure i que volen un calçat de senderisme més lleuger, còmode i amb protecció per a les caminades llargues en qualsevol estació i condició meteorològica.
- Les botes incorporen tecnologies innovadores d'alt rendiment, des de la confecció d'escuma apilada i un sistema d'ajust líder en la seva categoria fins a la sola exterior Vibram® Megagrip per gaudir d'una tracció fiable en totes les superfícies.
- Les Nike ACG Zegama Hike es llançaran el juliol de 2026 a AllConditionsGear.com i en determinades botigues.
Si t'agrada la sensació de lleugeresa i la reactivitat de les resistents Nike ACG Zegama per al trail running, però necessites unes sabatilles específiques per fer senderisme, el moment ha arribat. All Conditions Gear (ACG) presenta les Zegama Hike, unes botes de senderisme d'alt rendiment que semblen unes sabatilles de running lleugeres i que segur que es convertiran en les teves preferides per als dies llargs a la muntanya.
Incorporen la innovadora tecnologia de rendiment ACG per al calçat de senderisme i fan que les persones que les porten se sentin protegides i estables independentment de la superfície, les condicions meteorològiques o els obstacles que trobin. Alhora, també són lleugeres i còmodes per a excursions exigents que duren tot el dia, la qual cosa demostra que unes sabatilles de senderisme no han de ser pesades ni voluminoses.
"Les Zegama Hike són revolucionàries per motius obvis, aporten el millor de la innovació de Nike al senderisme i ofereixen un sistema holístic que se centra en les necessitats dels atletes", afirma Brenden McAleese, director de calçat d'ACG. "ACG fa el que la marca sap fer millor: crear equipament tècnic envoltat de la màgia exclusiva d'ACG."
Detalls del disseny innovador de les Zegama Hike
Les necessitats en constant evolució dels atletes que practiquen esport a l'aire lliure van inspirar el disseny de les Zegama Hike, que responen a l'exigència d'unes sabatilles de senderisme duradores i protectores que siguin còmodes per portar-les tot el dia.
Per obtenir les dades més precises a l'hora de definir-ne la confecció i el disseny, ACG ha col·laborat amb atletes de tot el món per provar les Zegama Hike en condicions reals a fi de comprovar-ne la durabilitat, el rendiment uniforme i l'ajust. Les sabatilles s'han posat a prova en caminades d'un dia sencer en llocs com Oregon i els Alps suïssos, així com en excursions amb clubs de running i atletes universitaris en diverses ciutats.
Amb la informació obtinguda a partir de les proves, els desenvolupadors han perfeccionat les Zegama Hike per al senderisme afegint-hi espai addicional a l'avantpeu i a la puntera per oferir comoditat durant tot el dia. Per garantir una sensació d'amortiment i una reactivitat superiors, els desenvolupadors han confeccionat les sabatilles amb una base d'escuma apilada.
A més, aquestes botes de senderisme d'alt rendiment presenten un sistema d'ajust líder en la seva categoria per millorar l'estabilitat i la seguretat, que els atletes poden notar en cada trepitjada. Aquest ajust també ajuda a mantenir el taló i el turmell estables en pujades i baixades.
Les Zegama Hike s'han confeccionat pensant en la durabilitat. La part superior inclou revestiments de goma, punteres reforçades i proteccions al taló, així com una zona del turmell precisa més alta, que ofereix un benefici doble: evita que la brutícia entri dins de les sabatilles i t'ajuda a mantenir la comoditat i la subjecció durant moltes hores. A més, la seva base més ampla t'ajuda a mantenir l'estabilitat i el control en les baixades. Aquests detalls incorporacions al disseny et permeten moure't amb facilitat i seguretat per camins costeruts i rocallosos, fins i tot quan portes equipament.
Pel que fa a la durabilitat, potser la característica més destacada de les Zegama Hike és la tecnologia Vibram® Megagrip, que proporciona una tracció millorada en qualsevol mena de superfície, sigui humida o seca, per gaudir d'una tranquil·litat fiable.
Per altra banda, l'estil de les Zegama Hike trenca amb les botes de senderisme típiques, gràcies a un disseny atrevit realçat amb els logotips ACG distintius. Les Nike Zegama Hike es llançaran en color verd menta el juliol de 2026 a AllConditionsGear.com i en determinades botigues.
Preguntes freqüents
Què són les Nike ACG Zegama Hike?
Les Nike ACG Zegama Hike són unes botes de senderisme lleugeres i d'alt rendiment que són molt còmodes i reactives. S'han dissenyat específicament per a excursions llargues, i combinen elements de les sabatilles de running i les botes de senderisme. El resultat són unes sabatilles de senderisme resistents, estables i protectores que ofereixen comoditat durant tot el dia sense volum afegit.
Quan es llançaran les Nike ACG Zegama Hike?
Les Nike ACG Zegama Hike es llançaran el juliol de 2026.
On puc comprar les Nike ACG Zegama Hike?
Les Nike ACG Zegama Hike es poden comprar a AllConditionsGear.com i en determinades botigues.
Les Nike ACG Zegama Hike són adequades per a caminades llargues?
Sí. Les Zegama Hike s'han desenvolupat per als atletes que practiquen esport a l'aire lliure i que volen un calçat de senderisme més lleuger, còmode i amb protecció per a les caminades llargues en qualsevol estació, regió geogràfica i condició meteorològica.
Quina diferència hi ha entre les Zegama Hike i les Zegama Trail?
Les Zegama Hike, tot i que són aptes per al running, s'han dissenyat per oferir comoditat als atletes durant tot un dia de senderisme, mentre que les Zegama Trail són unes sabatilles de trail running que posen l'èmfasi en la velocitat.
Com s'han provat les Nike ACG Zegama Hike?
Excursionistes i runners de regions d'arreu del món han provat les Nike ACG Zegama Hike en una gran varietat de condicions reals amb què es poden trobar els atletes que practiquen esport a l'aire lliure. S'ha avaluat la durabilitat, l'ajust i la constància del rendiment.