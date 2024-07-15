Jordan Brand llança les Air Jordan 2 Silhouette en homenatge a la llegenda del bàsquet Howard “H” White

La franquícia Jordan llança les Air Jordan 2 "H" Wings en honor de Howard "H" White
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Aquestes sabatilles d'edició limitada estan inspirades en la reconeguda carrera d'H amb la franquícia Jordan i en les seves contribucions a la comunitat global del bàsquet.
Publicació del contingut original: 1 de juny del 2023
Què has de saber:
- Per retre homenatge a l'impacte de Howard White (conegut popularment com a "H") en el bàsquet, la franquícia Jordan llança les Air Jordan 2 "H" Wings d'edició limitada.
- Les Air Jordan 2 "H" Wings arribaran el 10 de juny a la SNKRS App.
Per retre homenatge a l'impacte constant de Howard "H" White en el bàsquet, la franquícia Jordan ha llançat les Air Jordan 2 "H" Wings d'edició limitada, inspirades en la seva carrera. Les Air Jordan 2 són un dels models preferits d'H, i aquest llançament especial està confeccionat amb les característiques del disseny original del 1987, com ara la forma i l'ajust.
Les sabatilles estan dedicades a l'institut Kecoughtan, on H va començar a jugar a bàsquet, i presenten els colors blanc, verd i negre propis del col·legi. El programa de bàsquet que hi va seguir va ser tota una experiència formativa per a H: des d'allà, va passar a ser un base destacat a la Universitat de Maryland i, més endavant, el van seleccionar en un draft de l'NBA, abans que les lesions al genoll l'obliguessin a deixar la seva carrera al món del bàsquet.
Ara H és el vicepresident del departament d'assumptes Jordan, i fa anys que treballa com a líder i mentor de la franquícia. H va contribuir a crear Jordan Brand Wings, un programa global que ofereix oportunitats de formació i orientació per a joves.
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El panell lateral de la part superior de les sabatilles presenta el detall gràfic d'unes ales dibuixades a mà. El panell lateral inferior i la part superior estan confeccionats amb pell prèmium duradora.
Els talons de les sabatilles inclouen un acabat translúcid amb un logotip "H" daurat metal·litzat, que recorda la samarreta universitària d'H i la idea de proposar-se els objectius més ambiciosos. Les puntes dels cordons mostren les paraules "Power" (poder) i "Belief" (fe), dues qualitats que H ha aportat a la franquícia Jordan.
H, que ha tingut un paper clau en la creació de programes comunitaris de la marca, va contribuir a la formació de la iniciativa Jordan Brand Wings l'any 2015. Aquest programa ajuda els més joves a accedir a l'educació superior a través de beques, assessorament i orientació.
Ara, coincidint amb el llançament de les Air Jordan 2 "H" d'enguany, la franquícia dona la benvinguda a la promoció de Jordan Brand Wings del 2027, formada per 38 estudiants aplicats de Los Angeles, Nova York, Portland, Chicago, Filadèlfia i Charlotte. Aquest és el grup més nombrós d'estudiants de Jordan Brand Wings d'Amèrica del Nord fins avui.
Data de llançament: les Air Jordan 2 "H" Wings arribaran el 10 de juny de 2023 a la SNKRS App.