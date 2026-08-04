Presentem la primera col·lecció exclusiva Nike de Keely Hodgkinson amb roba i sabatilles de running

La campiona d'atletisme de mig fons Keely Hodgkinson llança la seva primera col·lecció exclusiva Nike
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La campiona de mig fons Keely Hodgkinson ha llançat la seva primera col·lecció exclusiva de roba i sabatilles Nike. El paquet exclusiu de l'atleta d'elit Keely Hodgkinson inclou la seva versió de quatre sabatilles de running Nike populars per a la carretera o la pista: les Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2. La col·lecció de roba que fa joc inclou samarretes i pantalons curts que incorporen les innovadores tecnologies de teixit AeroSwift i Nike Pro Sculpt. El 16 de juliol de 2026, la col·lecció es va llançar a tot el món a nike.com i en botigues seleccionades.
Punts clau
- La reconeguda corredora britànica de mig fons Keely Hodgkinson ha llançat la seva primera col·lecció exclusiva de calçat i roba Nike, que presenta dissenys negres atrevits i elegants amb tocs d'or metal·litzat en contrast.
- El calçat inclou combinacions de colors renovades de les icòniques sabatilles de running de carretera, d'atletisme i de competició Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2.
- La col·lecció de roba a joc inclou dos conjunts de pantalons curts amb les tecnologies de teixit Nike AeroSwift i Nike Pro Sculpt.
- La col·lecció està disponible a nike.com i en botigues seleccionades després del seu llançament a tot el món el 16 de juliol de 2026.
Qui és la Keely Hodgkinson?
Coneguda per la seva velocitat i el seu estil impecable, la Keely Hodgkinson és una reconeguda corredora britànica de mig fons de Gran Manchester, Anglaterra. És una de les corredores d'aquesta disciplina més ràpides del seu temps, ha estat atleta Nike des del 2019 i col·labora amb investigadors i dissenyadors de Nike per crear productes per a runners d'elit i quotidians. La col·lecció Keely Hodgkinson és el seu primer Nike Pack exclusiu.
Quines sabatilles de running porta la Keely Hodgkinson i per què?
Les sabatilles de running seleccionades per a la col·lecció són adequades per a tots els aspectes de l'entrenament i la competició, tant per carretera com per pista. Aquí tens un resum de quines sabatilles fa servir la Keely i per a quina finalitat, des de l'entrenament diari fins al dia de la cursa.
- Sessions de recuperació: quan la Keely fa una sessió de recuperació, tria les Vomero Plus. Conegudes per la seva sensació d'amortiment superior i per l'entresola ZoomX completa i suau, les Vomero Plus estan dissenyades per i per a dones.
- Entrenament diari: les sabatilles de running preferides de la Keely per al dia a dia són les Pegasus 42, per la seva reactivitat addicional gràcies a la unitat Air Zoom corbada i completa i a l'entresola d'escuma ReactX. Aquesta confecció aporta a les sabatilles un potent retorn d'energia, cosa que és útil en els entrenaments diaris.
- Intervals i dia de la carrera: les Vaporfly 4 són la primera opció de la Keely per a l'entrenament d'intervals gràcies a la seva sensació potent i propulsiva, que s'aconsegueix amb una placa Flyplate de fibra de carboni de longitud completa i l'amortiment ZoomX. Les Vaporfly 4 són unes sabatilles de running ideals tant per a les carreres de llarga distància com per als esprints.
- Curses de pista: quan competeix en una prova de pista de mitjana distància, la Keely es corda les sabatilles amb claus Victory 2 de fons, que inclouen la innovadora tecnologia Nike Air. Les sabatilles tenen una unitat Air Zoom, escuma ZoomX i una placa de fibra de carboni per oferir una sensació potent però estable.
Col·lecció Keely Hodgkinson: roba de running destacada
A més de les sabatilles de running, la col·lecció Keely Hodgkinson presenta una petita selecció de roba a joc per oferir un look complet. Els conjunts AeroSwift i Pro Sculpt, que incorporen materials innovadors de Nike, estan dissenyats per reflectir l'estil de la famosa atleta amb la funcionalitat que necessita qualsevol runner.
Conjunt AeroSwift: et sentiràs com la Keely quan et posis el crop top amb butxaca AeroSwift i els pantalons curts ajustats de 13 cm. Aquestes peces tècniques són de tot menys bàsiques. Aquest conjunt, que incorpora la tecnologia Dri-FIT ADV, mantindrà la frescor i la transpirabilitat fins i tot quan faci calor a l'estiu. Les butxaques pràctiques permeten desar-hi els objectes imprescindibles per al dia de la cursa, mentre que l'ajust cenyit de cada peça resulta d'allò més còmode.
Conjunt Nike Pro Sculpt:per a més protecció, la col·lecció també inclou la samarreta de màniga llarga Nike Pro Sculpt i els pantalons curts Pro Sculpt de 13 cm. Els gràfics tonals i un Swoosh atrevit de setí fan que no siguin gens ordinaris. Els detalls de disseny subtils, com ara el característic logotip de tornado de Nike, fan referència a la persona que dona nom al conjunt.
El disseny exclusiu de la col·lecció Keely Hodgkinson
El disseny sofisticat de la col·lecció és tota una declaració d'intencions i fa referència clarament al rendiment i la personalitat de l'atleta Nike. El disseny de la col·lecció en negre ret homenatge a la confiança i el control indestructibles de la Keely, mentre que els tocs d'or metal·litzat que accentuen cada peça de la col·lecció mostren el seu estil, la seva valentia i els seus èxits. Entre els tocs addicionals s'hi inclouen els penjolls "KH" extraïbles de les sabatilles de running.
L'atleta Nike ha participat activament en el desenvolupament i el disseny de la col·lecció, proporcionant informació útil als equips d'investigació i disseny de Nike per tenir en compte les necessitats tant de l'equip de runners amateur com d'elit.
"Tenir la meva pròpia col·lecció Nike és un somni fet realitat", diu l'atleta Nike, coneguda com una de les corredores més ràpides en la prova dels 800 metres. "Espero que totes les noies que la vegin sàpiguen que paga la pena somiar en gran, perquè amb esforç i convicció, tot és possible".
La col·lecció Keely Hodgkinson es va llançar a tot el món a nike.com i en botigues seleccionades el 16 de juliol de 2026.
Preguntes freqüents sobre la col·lecció Keely Hodgkinson
Què és la col·lecció Keely Hodgkinson?
La col·lecció Keely Hodgkinson és la primera col·lecció exclusiva de l'atleta Nike, que consta de quatre sabatilles de running diferents i una selecció de roba que fa joc.
Quines sabatilles de running s'inclouen en la col·lecció?
La col·lecció Keely Hodgkinson inclou les sabatilles Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 i Victory 2.
Quina roba tècnica inclou la col·lecció Keely Hodgkinson?
La selecció de roba de la col·lecció Keely Hodgkinson consta de dos conjunts: el crop top amb butxaca AeroSwift amb pantalons curts ajustats de 13 cm i la samarreta de màniga llarga Nike Pro Sculpt amb pantalons curts de 13 cm.
Què són les Nike Victory 2?
Les Nike Victory 2 són sabatilles amb claus per a curses de fons dissenyades per potenciar la velocitat i ideals per a runners de mitja distància que volen batre rècords. A més, les Victory 2 són propulsives i estables, dues característiques útils per al running de fons.
On puc comprar la col·lecció Keely Hodgkinson?
Pots comprar la col·lecció Keely Hodgkinson a nike.com i en botigues seleccionades d'arreu del món.