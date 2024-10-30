Nike llança les seves primeres sabatilles amb Nike Jam: revolucionàries

Nike llança Nike Jam, les primeres sabatilles de breakdance
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Aquest model forma part d'una col·lecció més àmplia de roba i calçat que estarà disponible a partir de l'estiu del 2024.
- Nike llança la primera col·lecció de roba i calçat per a breakdance.
- L'artista Futura, que fa temps que col·labora amb Nike, s'hi ha tornat a associar per dissenyar una col·lecció que inclou equipacions federatives per als Estats Units, Corea i el Japó.
- Les Nike Jam i algunes peces de roba estaran disponibles arreu del món a nike.com i en determinades botigues a partir del 16 de juliol de 2024. Les equipacions federatives es llançaran l'1 d'agost, i la combinació de colors Nike Jam Futura sortirà a la tardor del 2024.
Nike llançarà la primera col·lecció de roba i sabatilles de breakdance a l'estiu del 2024. La col·lecció s'ha dissenyat en col·laboració amb l'artista Futura, famós pels seus grafitis urbans vistosos, i l'objectiu és oferir més rendiment als b-boys i les b-girls mantenint l'estil propi del breakdance.
Segons Futura, el resultat és increïble. "Les Jam són un nou model preciós que s'ha creat des de zero perquè els ballarins i les ballarines puguin rendir al màxim amb comoditat".
Per crear les Nike Jam, s'han invertit sis anys en recerca i proves amb breakdancers de tots els nivells. El resultat són unes sabatilles que optimitzen la capacitat de lliscament en totes les superfícies, tant llises com d'asfalt o formigó. El model té una entresola incorporada d'escuma que ofereix un amortiment protector, alhora que la sola exterior còncava de goma amb un contacte proper amb el terra ajuda a rendir al màxim.
Les Nike Jam ofereixen funcionalitat i estil tant per ballar com per al dia a dia. Les tres combinacions de colors de les Nike Jam inclouen detalls que reten homenatge a les arrels de l'esport. L'edició en negre i Gum està inspirada en el giradiscos i el micròfon que fan servir DJ i mestres de cerimònies per marcar el ritme. En canvi, la combinació de colors en negre i Tan recorda el cartó que fan servir els breakdancers per protegir-se en superfícies insegures. Finalment, la combinació de colors en blanc i negre, que s'ha creat en col·laboració amb Futura, es basa en l'obra Break Train del 1980, icònica de l'artista.
L'atleta de Nike Logan Edra (coneguda popularment com a "Logistx") afirma el següent: "Les Jam són les sabatilles que voldria portar sempre per ballar breakdance, ja sigui per entrenar-me, per competir o per passar-m'ho bé, perquè ofereixen una tracció i una durabilitat increïbles. Hi ha molts homenatges en aquestes sabatilles, i els elements de disseny reflector, la malla i els diversos teixits de la part superior aporten un toc fantàstic".
Igual que les sabatilles, la col·lecció de roba s'ha dissenyat per potenciar el rendiment sense renunciar a l'estil urbà del breakdance. Les parts superiors i inferiors i els accessoris de la col·lecció inclouen característiques que optimitzen la durabilitat, la mobilitat i el rendiment, com ara mànigues i camals més llargs, capes secundàries incorporades i la tecnologia Nike Dri-FIT ADV, que gestiona la suor. Nike també llançarà equipacions federatives per als Estats Units, Corea i el Japó, que presenten un disseny cohesionat centrat en la unitat.
"Estem superant els límits de la realitat des del punt de vista de la fabricació i el disseny. Totes les persones de Nike implicades han treballat de valent per crear una col·lecció perfecta", explica Futura. "Sé que tot el nostre equip sent orgull pel que hem aconseguit, però hem de recordar que ho hem fet per a atletes".
La col·lecció està disponible a tot el món a nike.com i en algunes botigues a partir del 16 de juliol de 2024. Les equipacions federatives es llançaran a tot el món a nike.com i en algunes botigues l'1 d'agost. La combinació de colors Nike Jam Futura es llançarà a la tardor del 2024.