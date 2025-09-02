All Conditions Racing Department va a totes

L'All Conditions Racing Department no deixa mai res a mig fer
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Ens deixem guiar per la natura, quilòmetre rere quilòmetre.
La muntanya ens reclama, i l'All Conditions Racing Department hi respon amb força. ACG acompanya des de fa gairebé 40 anys els atletes més salvatges en els entorns més exigents del planeta. Durant dècades, hem mantingut la convicció que posar a prova els límits del potencial humà és obrir la porta a l'impossible.
Cap muntanya és massa alta ni cap carrera massa llarga per aturar-nos. I encara que els corredors de trail passin la línia de meta en solitari, mai hi arriben sense un equip. Amb 22 corredors de trail d'elit donant el tret de sortida, l'All Conditions Racing Department neix com un equip dedicat a les carreres d'alta velocitat, amb la determinació necessària per superar qualsevol obstacle. Aquest nou equip ja dona forma al futur del trail posant a prova prototips, compartint les seves opinions i trencant límits. És innovació que s'inspira en la muntanya, es perfecciona al Nike Sports Research Lab i torna a la pols dels camins.
"El fet que ACG hi sigui sempre per a mi i per a l'equip a les competicions demostra el seu compromís amb el trail", afirma Caleb Olson, atleta de l'All Conditions Racing Department i guanyador de la Western States Endurance Run del 2025.
Amb ACG, cada pas sobre fang, roca o sorra és innovació que avança. Tal com diu Bailey Kowalczyk, atleta de l'All Conditions Racing Department i corredora professional de trail, allò que pot semblar una petita molèstia en una carrera curta, es pot convertir en un autèntic obstacle després de desenes i desenes de quilòmetres, de manera que si l'equipament no juga a favor teu, ho fa en contra. Aquesta exigència és la que ha inspirat ACG a crear equipament a l'altura dels seus atletes, que respongui sempre al màxim.
L'hàbitat dels atletes de l'All Conditions Racing Department és la natura: al costat de les comunitats, provant idees noves i portant al límit tant l'equipament com la seva fortalesa. Això també implica col·laborar en el desenvolupament de les Nike ACG Ultrafly, unes sabatilles de trail d'elit perfeccionades al llarg de 13 rondes de proves, més de 50.000 km i algunes de les curses de trail més exigents i prestigioses del món.
Els atletes de l'All Conditions Racing Department també han participat en la creació de Nike Radical AirFlow, una tecnologia pionera creada per combatre la calor i les temperatures extremes durant les curses.
Tots dos prototips subratllen la missió d'ACG: dissenyar sabatilles i roba amb els atletes de l'All Conditions Racing Department, seguint el model de col·laboració capdavanter de Nike i apostant per productes capaços de rendir al màxim en condicions extremes. Prepara't per al llançament de les ACG Ultrafly i Nike Radical AirFlow el 2026.