Jordan Brand llança les sabatilles de bàsquet Luka 2
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Les segones sabatilles de bàsquet icòniques de Luka Dončić inclouen l'escuma Formula 23 de llargada completa, l'estructura IsoPlate i la falca d'escuma Cushlon 3.0.
Publicació del contingut original: 21 de juny del 2023
Què has de saber:
- La segona versió de les sabatilles exclusives de Luka Dončić inclou dues innovacions úniques de Jordan: l'escuma Formula 23 de llargada completa i l'estructura IsoPlate, que envolta el peu i el subjecta.
- Aquestes tecnologies es combinen amb la falca central Cushlon 3.0 que ajuda a mantenir el control a la pista.
- La combinació de colors Jordan Luka 2, amb almenys un 20 % de materials reciclats per pes, es llançarà aquesta temporada.
Luka Dončić té un estil de joc únic: ràpid i controlat, amb una visió de joc increïble. L'equip Jordan va estudiar el seu joc amb la mateixa atenció que Dončić estudia els defenses per actualitzar la seva sabatilla exclusiva i crear un disseny que satisfés les seves necessitats a la pista. El resultat: les Luka 2.
Al llarg del procés de disseny col·laboratiu, l'equip Jordan va analitzar el joc multidireccional de Dončić. Com que se'l coneix per les seves fintes cap enrere i cap als costats i les interrupcions sobtades per aturar l'impuls de l'adversari, aquestes sabatilles reflecteixen la necessitat d'una seguretat reactiva.
Per ajudar a optimitzar els moviments del jugador, l'equip de disseny ha combinat l'escuma Formula 23, que ofereix lleugeresa i reactivitat i ajuda a guiar els peus dels jugadors durant els moviments laterals, amb l'estructura IsoPlate, que envolta el peu i el manté segur en els moviments multidireccionals.
Per afavorir l'impuls de l'avantpeu en passades i llançaments, tots aquests elements s'han combinat amb una falca d'escuma Cushlon 3.0 per aconseguir l'angle d'inclinació perfecta per a les trepitjades més explosives.
L'entresola de les sabatilles Jordan Luka 2 està composta de quatre parts. A la part que hi ha directament a sota del peu és on hi ha l'escuma Formula 23, per aterrar amb suavitat, envoltada d'una estructura d'escuma ferma. La falca d'escuma suau a la part interior de la sabatilla fa que el peu quedi a un angle perfecte per agafar impuls amb el terra de la pista. Per afavorir els moviments laterals ràpids pels quals Dončić és famós, les proteccions laterals elevades inclouen el sistema IsoPlate, perquè els jugadors puguin mantenir l'equilibri i la postura recta.
Data de llançament: les Jordan Luka 2 es van llançar en la combinació de colors Luk.AI el 5 de juliol de 2023 per a Nike Members seleccionats i l'11 de juliol per a distribuïdors seleccionats i a Jordan.com.
Preguntes freqüents
Quant valen les Luka 2?
El preu de venda de les Luka 2 és de 130 $ per a adults i 100 $ per a nen/a.
Quan es van llançar les Luka 1?
Les Luka 1 es van llançar el 2022. Si vols obtenir més informació sobre el llançament, dona un cop d'ull al llançament oficial.