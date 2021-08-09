Et presentem l'Indian Gymkhana FC de Londres

Indian Gymkhana FC
Comunitat
El club de futbol Gymkhana de la zona oest de Londres està trencant estereotips i obrint pas al futur del futbol.
El Club de Futbol Indian Gymkhana és una de les iniciatives locals esportives més importants de Londres. Des que es va fundar l'any 1916, aquest club és un espai de reunió per a la comunitat de la segona generació asiàtica londinenca. S'han creat colles d'amics que juguen amb emoció i competitivitat a cada partit, però darrere d'aquest ambient ple d'energia hi ha un objectiu: trencar els estereotips i obrir el camí a la nova generació del futbol.
El JT, el primer capità de l'equip, diu: "Aquest país mai no ha considerat que la nostra comunitat formi part de la cultura del futbol. Hem de trencar aquest estereotip".
Aquest episodi de Crew Love ret homenatge al poder del futbol per crear un sentiment veritable de comunitat. El club de futbol Gymkhana ha creat una cultura i una comunitat durant els darrers 100 anys que continuen creixent avui dia gràcies a les persones que confien en el seu futur i que volen veure com aquest club desafia les percepcions convencionals.
"Ara som en una altra època. Aquesta generació no té por d'actuar. És una sensació molt inspiradora."
Mira els entrenaments i les competicions de l'equip i descobreix què pensen els jugadors sobre l'estat actual d'aquest esport mentre passen l'estona a Osterley, el seu districte natal a l'oest de Londres.
Text: Liz Baldwin; Fotografia: Ollie Radford; Vídeo: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell