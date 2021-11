Idees d'outfits de senderisme per a totes les estacions

Les sabatilles adequades et permeten superar la fatiga quilòmetre rere quilòmetre en comptes de debilitar-te abans que arribis al cim. Necessites unes sabatilles de trail running duradores perquè aguantin tot el dia. També et recomanem que el model sigui resistent a l'aigua. Algunes sabatilles de trail running tenen un folre de GORE-TEX que no permeten que hi entri la humitat. Si hi ha pronòstic de ruixats, necessitaràs unes sabatilles de muntanya amb polaines perquè l'aigua no t'entri per la zona del turmell. Si practiques senderisme quan fa fred, et recomanem que compris unes sabatilles de running d'hivern o unes botes de muntanya.

El més important és trobar l'ajust i la sensació perfectes des del principi: no confiïs en el període d'adaptació. Per fer-ho més fàcil, Nike ofereix una política de devolució ampliada a 60 dies, de manera que pots posar-te les noves sabatilles per fer una volta i tornar-les amb facilitat si no et van bé.