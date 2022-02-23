4 conjunts per entrenar ideals per a dona

Quatre idees de conjunts ideals per a dona per a qualsevol entrenament
Consells d'estil
Sigui quin sigui l'entrenament que tinguis planejat, aquí tens uns consells fàcils per afegir-hi una dosi addicional de motivació amb aquestes idees de conjunts ideals per anar al gimnàs.
De vegades necessites una mica de motivació per anar al gimnàs o per començar un entrenament, i un bon conjunt te la pot donar. Tant se val l'entrenament que facis o l'objectiu que tinguis: sempre hi ha un conjunt Nike ideal que t'ajudarà a aconseguir allò que t'hagis proposat.
La roba d'entrenament que no aguanta durant la sessió pot ser un obstacle i, fins i tot, un impediment per aconseguir un rendiment òptim. Alguna vegada t'ha lliscat el mitjó cap a endins a mitja carrera? Idealment, la roba esportiva ha de resistir els entrenaments més durs i fer-te sentir el millor possible.
Dona un cop d'ull a aquests consells per trobar conjunts ideals per a qualsevol tipus d'entrenament.
Com pots triar el conjunt ideal per a cada entrenament
Vols provar un entrenament nou? No t'amoïnis. Pots combinar roba d'entrenament per fer diferents exercicis, però hi ha peces que són millors per a activitats concretes. T'oferim més detalls amb idees de conjunts ideals per entrenar-te.
1.Ioga
En una classe de ioga, la roba que s'adapta al cos t'ajudarà a moure't a la teva manera. La roba voluminosa com les dessuadores, els joggers o les dessuadores amb caputxa potser va bé per anar a l'estudi de ioga, però no és la ideal per fer la postura del gos mirant avall. Busca uns leggings o uns pantalons curts de ciclisme, uns sostenidors esportius i una samarreta de tirants per aconseguir un conjunt de ioga perfecte.
Combina uns leggings de cintura alta Nike Luxe amb uns sostenidors esportius Dri-FIT. Els leggings de cintura alta aporten seguretat i no et cauran encara que facis postures d'inversió. Segons la intensitat de la classe, tria uns sostenidors esportius amb subjecció lleugera o alta.
2.Aixecament de pesos
Quan aixeques pesos, és essencial que el conjunt que portes t'ofereixi una llibertat total de moviment. Per això, cal que optis per roba lleugera i transpirable. A més, com que segurament suaràs, decanta't per roba de teixits amb tecnologia que gestiona la suor per mantenir la frescor.
Per començar, tria una samarreta d'entrenament Dri-FIT, de tirants o amb mànigues, i uns leggings amb tecnologia de gestió de la suor, com ara els pantalons d'entrenament Nike Bliss Luxe, que també tenen característiques de gestió de la suor i un teixit lleuger i elàstic.
També és bona idea triar unes sabatilles planes i duradores per ajudar-te a tenir més força durant els aixecaments i una connexió més estable amb el terra per mantenir l'equilibri. Les sabatilles Nike Metcon són perfectes per a l'aixecament de pesos. Tenen un taló ample i pla que aporta estabilitat i tracció on més en necessites.
Per completar el look, posa't una dessuadora amb caputxa o sense Nike Sportswear Essentials per marcar estil de camí cap al gimnàs o quan comencis la rutina d'escalfament.
3.Running
Per sortir a córrer per carreteres, pistes o camins, cal roba que sigui còmoda i que aporti calidesa o frescor, segons el temps que faci. Abans de triar un conjunt de running, para atenció a la predicció del temps i al terreny. A més, també hauràs de preparar-te per als canvis de temps inesperats.
En general, als runners els van millor les peces que s'adapten al cos com una segona pell, ja que redueixen la resistència al vent i milloren la mecànica de la trepitjada.
Si fa fred, abriga't. Posa't una capa base i unes malles o uns leggings d'entrenament, i afegeix més capes si cal. Si fa calor, posa't només la roba imprescindible, que sigui transpirable i tingui una bona ventilació, com uns sostenidors esportius i uns pantalons curts Dri-FIT. D'aquesta manera, l'aire passarà a través del teixit i la suor s'evaporarà ràpidament.
Segons el terreny per on corris, necessitaràs unes sabatilles o unes altres. Per exemple, si tens planejat fer una sessió de trail running, unes sabatilles com les Nike GORE-TEX ofereixen més estabilitat i tracció a les superfícies irregulars, mentre que les sabatilles de running Nike React o Flyknit són ideals per córrer per carretera o per pista.
4.Entrenament d'intervals d'alta intensitat (HIIT)
Saltar, botar i fer esprints i canvis de direcció són exercicis que sovint s'inclouen en un entrenament HIIT. Per superar-te en la teva pròxima classe, opta per uns leggings que s'adaptin al cos i unes sabatilles amb molta tracció.
Tria peces d'entrenament que gestionin la suor i que aportin comoditat durant la sessió, com la roba d'entrenament Dri-FIT, perquè el HIIT pot ser molt intens i et pot fer suar molt. Aquesta tecnologia manté la transpirabilitat fins i tot durant les sessions més intenses.
També et recomanem triar uns sostenidors esportius d'alt impacte per moure't amb comoditat i confiança. Per últim, quant a les sabatilles per als entrenaments HIIT, prova els models de cross-training Nike Metcon, que estan dissenyats específicament per als moviments d'alta intensitat i per als entrenaments de força.
Com pots crear un conjunt d'entrenament amb estil
Tant si has de fer encàrrecs després de l'entrenament com si només vols inspiració per córrer un quilòmetre més, els looks amb estil poden ser la clau. Dona una ullada a aquests consells sobre com pots crear el pròxim look.
1.Esquema de colors
Canalitza el teu estil i posa't colors que reflecteixin la teva actitud. Potser un conjunt completament negre t'ajudarà a concentrar-te. O potser els colors llampants t'aportaran més motivació. La bona notícia és que Nike té peces en una varietat de colors que s'adapten a les teves necessitats.
2.Ajust i forma
Vestir amb comoditat significa portar roba que se t'ajusti bé. Assegura't de triar peces i sabatilles de la talla adequada. La roba d'entrenament Nike ofereix moltes talles, des de l'XXS fins a la 2XL.
3.Capes
Les capes afegeixen un toc d'encant a qualsevol conjunt i et poden ser útils sobretot quan fas entrenaments a l'aire lliure. Les opcions fines i transpirables de Nike són fàcils de posar i treure fins i tot enmig d'una sessió. Comença amb una capa base, com ara uns sostenidors esportius amb uns leggings o uns pantalons curts. Després, posa't una samarreta de tirants o amb mànigues i completa el look amb una dessuadora amb caputxa o sense.